La pesadilla de trabajar con Lea Michele: otro actor de 'Glee' critica a la actriz

Chris Colfer y Lea Michele fueron compañeros durante seis años, de 2009 a 2015, en la serie Glee y ahí se terminó todo. El actor que dio vida a Kurt Hummel no quiere oír hablar de su compañera y lo ha dejado entrever en una entrevista en el podcast The Michelle Collins Show.

La presentadora lo animó a unirse a ella para ver juntos Funny Girl, la obra de Michele en Broadway, y el actor fue bastante sutil con su respuesta. "De repente se ha llenado mi agenda", le dijo Colfer zanjando la conversación.

El intérprete no quiere saber nada de la que fue su compañera y se une así a la larga lista de intérpretes que han criticado duramente a la actriz, quien en junio de 2020 quiso defenderse de las acusaciones recibidas y salió escaldada. La publicación que hizo en Instagram se llenó de comentarios aún más negativos.

Esto es lo que han dicho sus compañeros de Lea Michele y por qué defienden que trabajar con ella es una pesadilla.

Samantha Ware (Glee)

Samantha Ware, en un capítulo de 'Glee'. // Glee

A finales de mayo de 2020, Lea Michele condenó en Twitter el asesinato de George Floyd y su mensaje recibió la respuesta más inesperada. Su compañera Samantha Ware, que dio vida a Jane Hayward en Glee, no dudó en aprovechar estas circunstancias para poner sobre la mesa el trato recibido por Michele.

"¡¿Recuerdas cuando hiciste de mi primer trabajo en televisión un auténtico infierno?! Porque yo no lo olvidaré nunca. Creo que dijiste a todo el mundo que si tuvieras la oportunidad 'te cagarías en mi peluca' junto con otras microagresiones traumáticas que consiguieron que me planteara mi carrera en Hollywood", escribió la intérprete.

Fue al este mensaje al que le siguieron las disculpas de la actriz y Ware, lejos de aceptarlas, dio más detalles del "auténtico infierno" que supuso trabajar con Lea Michele en una entrevista con Variety. "Comenzó desde el primer día, cuando intenté presentarme. No fue gradual. Tan pronto como decidió que no le caía bien, fue muy evidente. Fue después del primer musical de la serie en el que participé, Tightrope, de Janelle Monáe. Allí comenzaron las miradas, los comentarios en voz baja y la extraña agresividad pasiva", dijo la actriz.

Ware contó que llegó incluso a amenazarla con pedir su despido. "Las acciones de Lea no eran nada nuevo, así que supongo que para todos era algo normal, por eso mi caso no parecía tan importante. Recuerdo el primer día que hablé y desafortunadamente nadie hizo nada. Simplemente lo ignoraron, como diciendo 'ella es así'. Nadie le puso un freno, lo cual es un problema porque estaban ayudando a perpetuar este abuso", dijo la actriz, que intentó hablar con Lea Michele para aclarar los problemas y entonces lo entendió todo.

"Me dijo que cerrara la boca, que yo no merecía tener ese trabajo. Me recordó que ella era la reina. Y aquí está la cosa: entendí completamente eso, y estaba lista para decir: 'Heather Morris: "Fue muy desagradable trabajar con ella".

Naya Rivera (Glee)

Naya Rivera interpretó a Santana López en 'Glee'. // Glee

Ware no dijo nada nuevo porque años antes la actriz Naya Rivera, quien interpretó a Santana López, había relatado una experiencia similiar.

"Pronto, ella comenzó a ignorarme, y finalmente llegó al punto en que no me dijo una palabra durante toda la temporada 6. Lea Michele y yo definitivamente no éramos las mejores amigas, y dudo que lo seamos en el futuro", escribió la intérprete fallecido en julio de 2022 en su libro Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up.

Alex Newell (Glee)

Alex Newell fue Wade "Unique" Adams en 'Glee' // Glee

Alex Newell no ha contado ninguna experiencia negativa con su compañero, pero le ha bastado mostrar su apoyo a Ware para posicionarse en contra de la actriz de Glee.

"Cuando mis amigos pasan por algo traumático, yo también paso por eso... Eso es lo que es la amistad... Y si no puedes entender eso, entonces eres parte del problema", escribió en Twitter mostrando su apoyo a Samatha Ware.

Dabier Snell (Glee)

Dabier Snell sabe de lo que hablan las compañeras de Glee porque el actor vivió lo mismo cuando en 2014 apareció en un capítulo de la serie.

"Tía, ni me dejaste sentarme en la mesa con los demás miembros del reparto porque 'no formaba parte de esto'. Que te jodan Lea", escribió en Twitter como respuesta al mensaje de Michele sobre asesinato de George Floyd.

Heather Morris (Glee)

Naya Rivera y Heather Morris en Glee. // Glee

Heather Morris también sufrió las consecuencias de trabajar con Lea Michele. En el podacast Everything Iconic With Danny Pellegrino, Heather contó cómo fue trabajar con la actriz.

"No sé si quizás fuimos víctimas de bullying y eso es algo típico de las víctimas, culparte a ti mismo... Pero también es completamente cierto, y la única persona que fue honesta sobre ello fue Naya. Y fue algo que se silenciaba mucho en el set", reflexionó la actriz en mayo de 2021.

Seis años después de terminar el rodaje, la intérprete aseguró que no lo hicieron bien: "Podíamos haber dado la cara y marchado hacia los ejecutivos de Fox y decirles cómo nos sentíamos sobre la situación, y realmente nadie lo hizo. Ahora estamos viviendo en una cultura en la que es aceptable hacer cosas así, pero antes creo que mucha gente estaba muy asustada".

Morris ya se había manifestado un año antes sobre el tema cuando aseguró que trabajar con Lea Michele fue my desagradable por la constante falta de respeto.

Gerard Canonico (Spring Awakening)

Gerard Canonico fue compañero de Lea Michelle en la obra Spring Awakening de Broadway. Era suplente y ella, protagonista. Su experiencia tampoco fue buena y lo dejó claro cuando, tras el comentario de Ware, la actriz pidió perdón a los actores de Glee y dijo en Instagram que "su posición privilegiada y la perspectiva era lo que hacía que fuera percibida como insensible",

"Fuiste una verdadera pesadilla para mí y para mis compañeros suplentes. Nos hiciste sentir que no pertenecíamos al reparto. Intenté durante años ser simpático contigo sin éxito. Quizá deberías disculparte de verdad en lugar de echar la culpa a cómo otros te 'percibían'", escribió el intérprete.

Elizabeth Aldrich (Ragtime)

Porque no solo los actores de Glee han sufrido las consecuencias de trabajar con Lea Michele. También los Broadway como Elizabeth Aldrich, quien coincidió con la actriz en el musical Ragtime.

"Fue absolutamente horrible conmigo y con el reparto", escribió en Twitter sobre su excompañera. "Menospreció al equipo y amenazó con despedir a la gente si la disgustaban. Solía llorar cada noche por las cosas malas y la manipulación que me hacía. Tenía 12 años. Era terrorífica".