La polémica que ha generado la música de ‘Gladiator 2’: canción, letra y significado

La música de la primera entrega de Gladiator, compuesta por Hans Zimmer y Lisa Gerrard, es una de las bandas sonoras míticas de las últimas décadas de la historia del cine. Las canciones y melodías que resuenan en nuestra cabeza al escuchar el título de esta película fueron nominadas al Óscar y a un premio BAFTA y ganaron el Globo de Oro a la mejor banda sonora.

Ahora, 24 años después, Paul Mescal toma el relevo de Russell Crowe en este drama épico a las órdenes de Ridley Scott para protagonizar uno de los estrenos más esperados de 2024, Gladiator 2, pero es precisamente su banda sonora lo que más ha dado que hablar antes de su estreno.

¿Un rap en una película de romanos?

Miles de seguidores esperaban ansiosos las primeras escenas de la película y a principios del mes de julio parte de su curiosidad se alivió con el lanzamiento del tráiler.

El trabajado cuerpo de Mescal para dar vida a Lucio Vero, el Coliseo romano en todo su esplendor, la epopeya del Imperio Romano, la magnética presencia de Pedro Pascal… nada pareció defraudar a los espectadores, salvo una cosa: la música.

El adelanto de Gladiator 2 recibió más de un millón de visitas en las primeras horas de su publicación, pero el debate enseguida tomó las redes por la canción elegida para dar un brillo heroico a las escenas mostradas: No Church in the Wild, una canción de 2011 que forma parte del álbum Watch the Throne de los raperos Jay-Z y Kanye West, que dejó a muchos con la boca abierta.

El tráiler llegó a acumular más dislikes —no me gusta— que likes —me gusta— pues para muchos el hip hop no encaja con el tono épico y nostálgico de la primera de las cintas. "La canción de rap en el tráiler acaba con toda la vibra de la película", "Gran elección de música... Lo único que falta es Dom Toretto deambulando por el Coliseo en un carro modificado" o "No puedo creer que no usaran partes del tema original para llenarte de nostalgia. Esa partitura de Hans Zimmer todavía me pone la piel de gallina", son algunos de los comentarios negativos que recibió el teaser.

Las opiniones más aplaudidas son las que ironizan con la elección de la melodía y acumulan miles de 'me gusta': "¡El rap de Jay-Z definitivamente me transportó al año 476 d.C.!" y "Esta canción de Jay Z menciona un coliseo. 'Sí, ponla ahí'" —un verso dice: "La sangre mancha las puertas del Coliseo"—, por ejemplo.

Y también hay voces que defienden lo adecuado de la canción de Jay Z y Kanye West, en colaboración con Frank Ocean y The-Dream, poniendo de relieve que esta composición, que es una crítica a las estructuras de poder y creencias religiosas, ya formó parte del tráiler y de la película El gran Gatsby.

"El tráiler de Gladiator 2 intenta capturar la emoción de las batallas de gladiadores mediante el uso del hip-hop, el género que domina las listas de reproducción para hacer ejercicio y ponerse en forma gracias a sus ritmos enérgicos y voces percusivas. Y esta canción de hip-hop en particular se relaciona específicamente con los temas de la película sobre la rebelión contra la realeza, ya que el coro cuestiona el poder de los reyes frente a quienes rechazan su gobierno. La música no encaja cronológicamente, pero, temáticamente, va de la mano. Se puede cuestionar la eficacia del tráiler, pero no es un error, es una estrategia", escribe Andrew King en el portal The Gamer.

Un nuevo compositor

Por supuesto, no faltaron las valoraciones que lamentaban que no se hubiese utilizado el tema original, "la icónica partitura de Hans Zimmer". Pero es que el compositor no forma parte de la secuela por decisión propia, como ya se anunció hace unos meses.

"Es muy sencillo. Ya me he adentrado en el mundo —de Gladiator—, y creo que lo he hecho bien. Lo único que podría pasarme ahora es que me repitiera a mí mismo, cosa que no quiero hacer, o que me destrozaran los críticos que me acusan de no hacerlo tan bien como en la primera parte. Prefiero seguir evolucionando y que no me comparen con mi propio trabajo", explicaba el músico sobre su ausencia en la cinta.

Es Harry Gregson-Williams, autor de las bandas sonoras de Shrek o Las Crónicas de Narnia, el encargado de poner música a las escenas más imponentes de Gladiator 2.