A qué artistas imitan en la Gala 10 de 'Tu cara me suena 13'
Tu cara me suena se acerca a la etapa final de su decimotercera edición con la Gala 10, que se emite en Antena 3 este viernes 19 de junio. Pero ¿a qué artistas tienen que imitar los concursantes?
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Tu cara me suena 13 promete otra noche llena de emoción y buena música con su décima gala, donde dos concursantes tienen que invitar a un amigo. En este sentido, Leonor Lavado ha fichado a Nacho García, presentador de Cuerpos especiales, para hacer de Bad Gyal y Junka. Además, Martín Savi también tiene que actuar acompañado para recrear el dúo entre David Bisbal y Luis Fonsi.
Fuera de las casillas especiales, J Kbello tiene que llevar su voz al límite para imitar al grupo estadounidense de rock Aerosmith. Otro reto difícil es el de María Parrado, que tiene que meterse en la piel de la mismísima Isabel Pantoja. Por su parte, Paula Koops se va a convertir en una superestrella... y no en una cualquiera: ¡en Aitana!
Por lo demás, Cristina Castaño tiene que imitar al grupo británico Florence and the Machine, Sole Giménez a la australiana Kylie Minogue, Aníbal Gómez a la banda británica Depeche Mode y Jesulín de Ubrique al grupo cubano S.B.S.
Listado de imitaciones en la Gala 10
- Leonor Lavado - Bad Gyal y Juanka (Trae un amigo)
- Martín Savi - David Bisbal y Luis Fonsi (Trae un amigo)
- J Kbello - Aerosmith
- María Parrado - Isabel Pantoja
- Cristina Castaño - Florence and the Machine
- Paula Koops - Aitana
- Sole Giménez - Kylie Minogue
- Aníbal Gómez - Depeche Mode
- Jesulín de Ubrique - S.B.S.