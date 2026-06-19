A qué artistas imitan en la Gala 10 de 'Tu cara me suena 13'

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena | José Irún

Tu cara me suena 13 promete otra noche llena de emoción y buena música con su décima gala, donde dos concursantes tienen que invitar a un amigo. En este sentido, Leonor Lavado ha fichado a Nacho García, presentador de Cuerpos especiales, para hacer de Bad Gyal y Junka. Además, Martín Savi también tiene que actuar acompañado para recrear el dúo entre David Bisbal y Luis Fonsi.

Fuera de las casillas especiales, J Kbello tiene que llevar su voz al límite para imitar al grupo estadounidense de rock Aerosmith. Otro reto difícil es el de María Parrado, que tiene que meterse en la piel de la mismísima Isabel Pantoja. Por su parte, Paula Koops se va a convertir en una superestrella... y no en una cualquiera: ¡en Aitana!

Por lo demás, Cristina Castaño tiene que imitar al grupo británico Florence and the Machine, Sole Giménez a la australiana Kylie Minogue, Aníbal Gómez a la banda británica Depeche Mode y Jesulín de Ubrique al grupo cubano S.B.S.

Listado de imitaciones en la Gala 10