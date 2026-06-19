Clasificación de 'Tu cara me suena 13': así va el ranking antes de la Gala 10

J Kbello se convierte en tricampeón en una gala con mucho baile e imitaciones entre compañeros | José Irún

Si estás siguiendo esta edición de Tu cara me suena 13, seguro que ya sabes que hay tres concursantes favoritos para llevarse la victoria. Uno de ellos es J Kbello, el cantante y bailarín que ya ha ganado tres galas y suma 185 puntos, solo tres por encima de María Parrado. "Yo creo que J es un firme posible ganador de Tu cara me suena", dijo Chenoa en la Gala 4.

Pero la mayor sorpresa de esta edición está siendo Cristina Castaño, la actriz conocida por sus papeles en televisión que también tiene experiencia en musicales. El público general está descubriendo la calidad vocal de la gallega, mientras los expertos aseguran que Cristina tiene una técnica muy buena. De momento, la concursante ocupa el tercer puesto con 173 puntos.

Un poco más lejos se sitúan Martín Savi (con 159 puntos), Paula Koops (150) y Sole Giménez (140), todos ellos cantantes profesionales. En la parte baja están los tres concursantes que seguramente se quedarán sin una plaza en la final: Aníbal Gómez (108), Jesulín de Ubrique (106) y Leonor Lavado (93). ¿Cómo quedará la clasificación tras la Gala 10?

Así va la clasificación general

Tras la novena gala, J Kbello recuperó el liderato a tres puntos de diferencia de María Parrado. Por lo demás, el orden de la clasificación general se mantuvo intacto: