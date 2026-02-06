Con qué tiempo batió Rosa López el récord de apnea en 'El Desafío': así fue su prueba

El histórico récord de Rosa en la Apnea y el divertido regreso a ritmo de pasodoble de Jesulín de Ubrique en el séptimo programa | antena3.com

Rosa López hizo historia en El Desafío con su increíble prueba de apnea. Ocurrió en 2023, en la tercera edición del programa. La cantante consiguió superar el récord de ese momento, ostentado por el actor Jorge Sanz con 4:37 minutos.

Durante los ensayos, Rosa López reconoció que le daba miedo el agua y que era más de tierra. Sin embargo, la artista se superó a sí misma y a todos los demás en el reto más icónico del programa: aguantar la respiración bajo el agua durante el mayor tiempo posible.

La concursante se sumergió en el tanque y, con la ayuda del coachJuandi Alcázar, consiguió mantener la tranquilidad durante la prueba hasta registrar 4:40 minutos.

Tras salir del tanque, la intérprete no pudo contener las lágrimas, al igual que el presentador Roberto Leal, el jurado y sus compañeros de programa. El que tampoco pudo aguantar la emoción fue Iñaki, pareja de Rosa.

Por supuesto, Rosa López ganó la gala. Los tres miembros del jurado le otorgaron un 10, aunque Juan del Val pulsó el botón de la injusticia: "Lo bueno es bueno, y lo excepcional y único es excepcional. Lo que ha hecho Rosa merece 5 puntos más", dijo. Así, la concursante consiguió ese día un total de 35 puntos.