¿Quién es Laura Gallego? Conoce a la cantante del programa de Bertín

"BooM!!!! Os quiero comentando a tope en las redes del programa y compartiendo conmigo cada opinión ♥️ Qué ilusión, qué fuerteeee", escribió Laura Gallego en su cuenta de Instagram al compartir su desembarco en Tu cara me suena 10. La cantante de Jerez de la Frontera (Cádiz) es la invitada de la gala 6 del programa presentado por Manel Fuentes los viernes por la noche en Antena 3.

Llega al concurso musical tras más de 10 años en la música. Arrancó su andadura en 2006, cuando se convirtió en la concursante más joven del concurso de Canal Sur Televisión Se llama copla.

Se convirtió en ganadora de la edición y llegó a ser comparada con Rocío Jurado, por su estilo y por el parecido de timbre de voz.

La única artista de su casa

Laura Gallego llegó a la música —y más en concreto a la copla— casi por casualidad. "En mi casa no canta absolutamente nadie. Ni en Navidad los villancicos. Fui yo sola quien me di cuenta de que me gustaba el flamenco. Escuché a la Paquera y quedé enamorada. Mientras mis amigos oían pop, a mí me daba apuro decir que me gustaba el flamenco", contó en una entrevista en La Razón.

Su madre decidió entonces apuntarle a peñas flamencas y empezó a conocer a niños con sus mismos gustos musicales. "Nos animábamos y cantábamos todos sin la menor intención de dedicarnos a esto profesionalmente", aseguró la ahora cantante, a quien su madre le dio su primera oportunidad.

"A los 16 años me apuntaron sin saberlo al casting de Se llama copla. Me lo recomendaban, pero yo no quería, me daba corte. Además, no estaba de acuerdo con los concursos. No me gustaba eso de estar pidiendo el voto, me parecía ridículo y apagaba el televisor. Al año siguiente estaba yo allí", añadió sobre la experiencia que le cambió la vida. "Salía a la calle y no podía ni ir a comprar. En mi pueblo ha sido el acontecimiento más importante ocurrido. Cuando llegué estaban todos esperándome".

Dos discos y el programa de Bertín Osborne

Las puertas se abrieron para la cantante de copla, que no se imaginó nunca la carrera que vendría después.

"Pensaba que todo aquello me iba a durar dos días. Yo era como una princesa, fue un shock, pensaba que estaba en Hollywood. Luego ya, cuanto más consciente era de todo, más nerviosa me iba poniendo. El público espera unos resultados y hay que dar la cara, y yo quiero que vuelvan a verme el año que viene", explicó Diario de Jerez.

En 2013, cinco años después de su participación en el concurso, publicó su primer, Castillos de sal. El trabajo cuenta con la producción de David DeMaría y David Santisteban y con la colaboración de Alfonso Pérez, pianista habitual de Alejandro Sanz, el guitarrista José Antonio Rodríguez o el violinista Faiçal Kourrich, acompañante habitual de Diana Navarro.

En 2016 llegó Vintage, su segundo disco junto al guitarrista Paco Cepero. Fue un regreso al pasado para la cantante que aseguró que fue "un regalo compartir momentos con este inigualable maestro".

Su carrera sigue cercana a la televisión y actualmente participa en El show de Bertín, el programa de Bertín Osborne en Canal Sur,

El problema de salud que le llevó

Antes de incorporarse al programa de Bertín Osborne, Laura Gallego sufrió un importante bache de salud.

La cantante, a la que muchos en redes criticaron por su bajada de peso, anunció que había sido diagnosticada de una úlcera de estómago, que afectó a su peso y también a su carrera.

Tuvo que paralizarla para recuperarse y después fue cuando se unió al programa de Bertín.

Su boda con José María Rodríguez Fayos

Laura Gallego está casada desde 2022 con José María Rodríguez Fayos, hijo de la cantante y compositora sevillana Isabel Fayos.

Su boda se celebró el 21 de mayo de ese año en la Catedral de Jerez y la celebración fue en las instalaciones del Recreo de las Cadenas.

Los recién casados regalaron un momento cargado de emoción a los asistentes cuando interpretaron juntos Voy a vivirte sin prisas, una canción del disco Tocar el cielo de Isabel Fayos. El momento se viralizó por un vídeo compartido en sus redes por el periodista y presentador de Canal Sur Fernando García.