¿Quién es la nueva reina de 'Drag Race España 2'?

La tarde de este domingo cinco de junio, Atresplayer Premium emitió la gran final de la segunda edición de Drag Race España . Finalmente, la veterana drag Sharonne logró convencer al jurado tras una trayectoria en el concurso en la que no estuvo ni una vez a punto de ser expulsada.

Este domingo cinco de junio, Atresplayer Premium dio a conocer el nombre de la nueva reina de la segunda edición de Drag Race España, en la que Venedita Von Däsh, Sharonne, Marina y Estrella Xtravaganza debían defender su posición como sucesoras de Carmen Farala tras lograr superar la semifinal.

La final dio su pistoletazo de salida con las cuatro finalistas enfrentándose a un complicado reto: dar su toque personal al tema Llévame al cielo de Supreme de Luxe. Además de protagonizar el videoclip, las concursantes debían demostrar sus habilidades con la coreografía al mismo tiempo que cantaban las estrofas que ellas mismas habían cantado por parejas.

Mientras desfilaban sobre la pasarela luciendo sus últimos looks como concursantes de la segunda entrega de Drag Race España, los jueces anunciaron que una de las finalistas se quedaba a las puertas de luchar por el puesto ganador: Marina.

"Notamos que estás un poquito por detrás de lo que han ofrecido tus compañeras", dijo Supremme, a la hora de comunicar la decisión del jurado.

Por su parte, la cuarta clasificada confesó estar "muy orgullosa" de haber llegado hasta la gran final: "Me da pena no poder luchar hasta el final, pero es vuestra decisión y la respeto. Me llevo muchos recuerdos y muchas ganas de volver con mi familia y amigues y poder compartirlo todo", afirmó Marina con emoción.

Un premio a una trayectoria excelente

Antes de dar a conocer el nombre de la ganadora, el tema elegido para el lip sync final fue Ni tú ni nadie, de Alaska y Dinarama.

Una canción en la que Estrella mostraba su buen humor, Venedita apostaba por la picardía y Sharonne por la elegancia, con un conjunto adornado con purpurina y brillo.

Acto Seguido, Carmen Farala hizo entrega de la corona a Sharonne, que se alzaba con la victoria en una edición en la que no había estado nunca en la cuerda floja.

"Significa un premio a todo lo que le he dedicado al drag", confesaba la nueva reina, para quien la victoria significaba "muchísimas cosas, muchísimas sensaciones". "Me gustaría dar las gracias a todo este equipo y a mis doce travestis favoritas", agradeció además la ganadora, que siempre tiene presentes a las mujeres de su vida.

¿Quién es Sharonne?

Cristobal Garrido (45), conocida como Sharonne, es la nueva superestrella de Drag Race España. Procedente de Sabadell, tiene una larga trayectoria en este arte desde hace más de 20 años. Es la concursante con mayor edad de la edición, que además tiene experiencia en varios perfiles como presentadora, cantante o actriz.

Cabe destacar que esta no ha sido su primera aparición en televisión, ya que ganó la primera gala de Tu cara no me suena todavía imitando a Olga Guillot.

Además, fue aspirante a representar a España en Eurovisión en 2001 con su grupo Trans X y su tema Amándonos, aunque no lograron ser elegidos.

La polifacética concursante se ha perfilado durante el programa como una de las concursantes más fuertes, demostrando sus habilidades en retos de música, actuación y moda.

Además, es la finalista que más victorias acumula: ha ganado tres maxiretos y no ha estado ninguna vez nominada a eliminación.