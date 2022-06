¿Quiénes son las cuatro finalistas de 'Drag Race España'?

¡Arranquen sus motores y que gane la mejor drag queen! La segunda temporada de 'Drag Race España' llega este domingo a su fin y se conocerá el nombre de la próxima ganadora y sucesora de Carmen Farala.

Tras una semifinal vertiginosa en la que no hubo ninguna eliminación después del 'lipsync', Supremme deLuxe y el resto de jurado, compuesto por la diseñadora Ana Locking y los cineastas Javi Calvo y Javi Ambrossi, eligieron a las cuatro finalistas.

Conoce a las cuatro finalistas y descubre muchas curiosidades sobre ellas.

Sharonne

Cristóbal Garrido (45), o mejor dicho, Sharonne, es una de las cuatro finalistas que este domingo se la juega para lograr el título de próxima superestrella del drag en España. Procedente de Sabadell, tiene una larga trayectoria en este arte desde hace más de 20 años y no es su primera aparición en televisión, ya que ganó la primera gala de 'Tu cara no me suena todavía' imitando a Olga Guillot. Además, fue aspirante a representar a España en Eurovisión en 2001 con su grupo Trans X y su tema 'Amándonos', aunque no lograron ser los elegidos.

Se trata de la concursante de mayor edad de la edición y tiene experiencia en varios perfiles como cantante, actriz o presentadora.

Durante el programa, se ha perfilado como una de las aspirantes más fuertes, ya que ha demostrado sus capacidades en retos de música, actuación y moda. Del mismo modo, es la que más victorias acumula: ha ganado tres maxiretos y no ha estado ninguna vez nominada a eliminación.

Venedita Von Däsh

Venedita von Däsh (31) se la juega este domingo pero irá a por todas. Su nombre real es Borja Lisón y nació en Alicante. Sin duda, es una de las más icónicas, ya que se ha dejado la barba para hacer drag, siendo esta su seña de identidad.

Su nombre es una mezcla entre sus dos divas La Veneno y Dita Von Teese. Del mismo modo, se trata de un juego de palabras en el que suena a 'bondage', teniendo en cuenta que se inspira mucho en el látex, el mundo del BDSM y el burlesque. Fustas, látigos y corsés: estos son algunos de sus elementos más característicos.

Su mayor fuerte es la moda, y es que su estilo atrevido la ha llevado a desfilar para grandes diseñadores como Eduardo Navarrete.

Poco a poco, ha ido perfeccionando sus cualidades y se ha ganado con creces su puesto en la final. Ha logrado dos victorias y solo se ha enfrentado a un 'lipsync' por la eliminación una vez.

Estrella Xtravaganza

Fernando Carretero (26), más conocido como Estrella Xtravaganza, es la tercera clasificada para la final de 'Drag Race España' y sin duda luchará hasta el final para llevarse el título a su casa. La aspirante de Jerez (Cádiz) es uno de los grandes icónos de la comedia de esta temporada y ha conseguido sacar algunas de las risas más fuertes.

Para su personaje, se inspiró en Disney y la 'House of Xtravaganza', una de las casas de acogida más importantes para la comunidad negra y latina LGTB de Nueva York.

No se trata de una artista corriente, sino que su estilo original y trasgresor ha roto muchas barreras para mostrar que todos los cuerpos son válidos y merecen poder lucir los mismos looks.

En un 'lipsync' al límite, Estrella pensaba que se iba a quedar fuera de la final, pero el jurado no podía quedarse sin una de las intergrantes más populares y distintas del programa. Tiene dos victorias y estuvo en el 'lipsync' dos veces.

Marina

Por último, pero no menos importante, Marina (34) es la cuarta finalista. Su nombre es Joan López y es originario de Barcelona. Tiene un estilo completamente artístico y se centra en dar poder al cine, la danza y la moda.

Tiene un drag bastante reivindicativo en el que da mucho peso al colectivo trans así como a las personas no binarias.

Ha conseguido su puesto en la final con creces. Después de dominar a la perfección los 'lipsyncs', se salvó dos veces gracias a sus habilidades con el baile y la interpretación y tiene una victoria.