Así va el ranking de apnea de la sexta temporada de 'El Desafío'
La apnea no tiene contrincante: es la prueba favorita de El Desafío. Por eso, es el único reto al que deben enfrentarse todos los concursantes del programa. ¿Cómo va el ranking de la actual edición?
Ranking de apnea con todos los concursantes de 'El Desafío': ¿quién tiene el récord global?
Juandi Alcázar es uno de los nombres más temidos por los participantes de El Desafío. Se trata del coach que prepara a cada concursante de cara a su prueba de apnea, la favorita entre los espectadores del programa de Antena 3.
En esta sexta edición, aún faltan cuatro concursantes por enfrentarse a la apnea, y uno de ellos superará el récord del programa. Así lo desvelaron Roberto Leal y Eva Soriano en Cuerpos especiales: "Rosa López se queda sin el récord de la apnea", dijeron.
¿Quién mejorará los 4:40 minutos que hizo la cantante en El Desafío 3? ¿Será Daniel Illescas, Jessica Goicoechea, José Yélamo o Eva Soriano?
Ranking de apnea en 'El Desafío 6'
En la primera gala, Willy Bárcenas consiguió 4:01 minutos, y hasta ahora ningún compañero ha conseguido superarle. Así va el ranking de apnea de la sexta edición de El Desafío:
- Willy Bárcenas - 4:01 minutos
- Patricia Conde - 3:43 minutos
- María José Campanario - 3:00 minutos
- Eduardo Navarrete - 1:32 minutos
Willy Bárcenas
"Me voy a acordar toda la vida de esto", dijo al salir de la pecera. "Estoy muy contento y orgulloso. He superado de largo lo mejor que he hecho en los entrenamientos, donde había hecho 3:30 como máximo".
Patricia Conde
Patricia Conde aguantó 3:43 minutos, a pesar de que su objetivo era llegar a los 3:00. "Si de algo sirve esta prueba, es para demostrarnos que somos más fuertes de lo que pensamos", reflexionó la concursante.
María José Campanario
Juandi Alcázar sacó del agua a Campanario justo al hacer 3:00 minutos, por lo que cumplió su objetivo. "Cuando tengo frío en el agua, lo paso muy mal, y tenía mucho frío", explicó. "He pasado una semana regular, y eso influye bastante en los entrenamientos. Ahora estaba con frío, a pesar de que el agua estaba caliente".
Eduardo Navarrete
Eduardo Navarrete también superó su propia marca al registrar 1:32 minutos. "Esta es la peor sensación que he tenido en toda mi vida. Es horrible. Es una situación muy fea, no te lo puedes ni imaginar", dijo.