Así va el ranking de apnea de la sexta temporada de 'El Desafío'

El espíritu de superación de Willy Bárcenas en la apnea y la frustración de María José Campanario | antena3.com

Juandi Alcázar es uno de los nombres más temidos por los participantes de El Desafío. Se trata del coach que prepara a cada concursante de cara a su prueba de apnea, la favorita entre los espectadores del programa de Antena 3.

En esta sexta edición, aún faltan cuatro concursantes por enfrentarse a la apnea, y uno de ellos superará el récord del programa. Así lo desvelaron Roberto Leal y Eva Soriano en Cuerpos especiales: "Rosa López se queda sin el récord de la apnea", dijeron.

¿Quién mejorará los 4:40 minutos que hizo la cantante en El Desafío 3? ¿Será Daniel Illescas, Jessica Goicoechea, José Yélamo o Eva Soriano?

Ranking de apnea en 'El Desafío 6'

En la primera gala, Willy Bárcenas consiguió 4:01 minutos, y hasta ahora ningún compañero ha conseguido superarle. Así va el ranking de apnea de la sexta edición de El Desafío:

Willy Bárcenas - 4:01 minutos

- 4:01 minutos Patricia Conde - 3:43 minutos

- 3:43 minutos María José Campanario - 3:00 minutos

- 3:00 minutos Eduardo Navarrete - 1:32 minutos

Willy Bárcenas

"Me voy a acordar toda la vida de esto", dijo al salir de la pecera. "Estoy muy contento y orgulloso. He superado de largo lo mejor que he hecho en los entrenamientos, donde había hecho 3:30 como máximo".

Patricia Conde

Patricia Conde aguantó 3:43 minutos, a pesar de que su objetivo era llegar a los 3:00. "Si de algo sirve esta prueba, es para demostrarnos que somos más fuertes de lo que pensamos", reflexionó la concursante.

María José Campanario

Juandi Alcázar sacó del agua a Campanario justo al hacer 3:00 minutos, por lo que cumplió su objetivo. "Cuando tengo frío en el agua, lo paso muy mal, y tenía mucho frío", explicó. "He pasado una semana regular, y eso influye bastante en los entrenamientos. Ahora estaba con frío, a pesar de que el agua estaba caliente".

Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete también superó su propia marca al registrar 1:32 minutos. "Esta es la peor sensación que he tenido en toda mi vida. Es horrible. Es una situación muy fea, no te lo puedes ni imaginar", dijo.