La relación de Maxi Iglesias con Cabano, su personaje en 'Física o Química'

Maxi Iglesias ya había salido en Amar en tiempos revueltos, Cuéntame cómo pasó y Hospital Central cuando surgió su primera gran oportunidad. En 2008 lo llamaron para unirse al reparto de Física o Química, la nueva serie del prime time de Antena 3 a la que dijo sí sin pensarlo.

"No sabía la que se me venía encima, ni me imaginaba la magnitud que cobraría todo aquello", recordaba en 2022 en Men's Health sobre la serie que le dio la fama y sobre la que 15 años después siguen preguntándole en entrevistas. "Si volviera a aquel momento, igual me lo pensaría mejor... ¡y seguiría diciendo que sí! [risas]".

Maxi Iglesias rodó cinco temporadas de la serie —de 2008 a 2011— y la dejó entre lágrimas para fichar por Los Protegidos. En ese momento, la serie estaba en un punto álgido y llegó a sentir agobio por la excesiva atención mediática, sobre la que dice hubiese sido aún con las plataformas actuales.

"Creo que si en la época de Física o Química hubiéramos tenido la repercusión que puedes tener ahora con las redes sociales... A mí se me podría haber ido mucho la cabeza. Yo hubo un momento que pensé que se me iba la cabeza y me fui a Australia, lo más lejos posible de España. Fue entre una temporada y otra, que ya la cosa se estaba poniendo muy heavy", contó en Vertele.

La relación de Maxi Iglesias con Cabano

Maxi Iglesias le debe la fama a Cabano, que lo convirtió en reclamo de numerosas revistas. No era su deseo pero sabía que era el precio que debía pagar en ese momento para cumplir su sueño de ser actor.

"Me sabía un poco mal por mis compañeros. Veía que algunos medían su éxito en portadas y yo conseguía más que ellos. Se las habría dado encantado, yo no las quería, pero quería ser actor y sabía que en ese momento salir en las portadas podría ayudarme en mi carrera”, explicó en ICON.

Agradece lo que consiguió con este papel, pero no tiene intención de volver a él. Le bastó con el reencuentro de 2021. "En aquel momento fui muy sincero con la productora y con la cadena y les dije: 'Este y ya'. Nunca voy a renegar de FoQ, porque me ha dado muchísimas cosas buenas, pero llega un momento en el que toca seguir adelante con otros proyectos para seguir creciendo", contó en Men's Health.

"En cualquier caso, con reencuentro o sin él, lo que deseo para mis compañeros y para mí dentro de diez años es que nos sigamos reuniendo y compartiendo lo mismo que compartimos ahora: ganas por nuestro trabajo, pasión, entrega y, sobre todo, la alegría de seguir estando juntos", añadió sobre sus compañeros con los que se sigue reuniendo en quedadas informales.

El problema que aún arrastra de su época como Cabano

Aunque Maxi Iglesias está muy agradecido a Cabano, es consciente que este personaje le marcó también en sentido negativo. La gente que no lo conoce piensa que es igual de chulo que alumno del Zurbarán.

"Es un clásico que en las fiestas de fin de rodaje se me acerquen varios miembros del equipo a decirme cuánto les he sorprendido y que se esperaban otra cosa de mí. No me importa. Me gusta que se sorprendan", contó en ICON.

El actor reconoce que no se parece al personaje ni tampoco al actor que lo interpretó hace 15 años: "No soy la persona, ni el mismo actor, ni estoy pasando por el mismo proceso vital, que ya no es que no supiera de qué iba la profesión, es que no sabía de qué iba la vida. Interpretaba cosas que no había podido experimentar u observar de otra gente”.