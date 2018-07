Robert Pattinson cambia radicalmente su imagen para su nueva película

En 2008 un joven Robert Pattinson arrasaba en la gran pantalla con el papel de Edward Cullen en la saga de Crepúsculo. Ahora, casi diez años más tarde de saltar a la fama, el actor ha aparecido con una nueva imagen que ha sorprendido a muchos.

Para su papel en la película Good Time, Pattinson ha hecho un gran cambio físico, con una imagen más adulta y madura para transformarse en Connie, un criminal que quiere sacar a su hermano de la cárcel después de haber atracado a un banco. Asimismo, aparece igual en el videoclip The Pure and the Damned de Oneohtrix Point Never, canción que forma parte del film.

No es la primera vez que vemos un cambio radical de un actor, que constantemente deben atreverse a engordar o cortarse el pelo para sus trabajos, como hizo Charlize Theron en Tully, Margot Robbie en Mary Queen Of Scots o Millie Bobby Brown en Strangers Things.