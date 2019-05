El Sevilla (Mojinos Escozíos) va a ser padre de quintillizos, ¡pero no es lo que piensas!

El Sevilla explica en este vídeo del programa de LaSexta , Arusitys , que no pensaba que su anuncio de tener quintillizos iba a tener tanta repercusión: "No he mentido".

Vale, bueno, mentir mentir, puede que no, pero está claro que es el rey del troleo y para muchos un hijo puede ir más allá de la literalidad. Pero claro, si te encuentras un vídeo del Sevilla mirando a cámara con cara compungida y asegurando que va a ser padre de quintillizos, si no le conoces bien, te lo puedes creer. Y de hecho no han sido pocos los medios que se han hecho eco de la noticia, dándola por cierta. Y cierta como tal no es, pero tampoco totalmente incierta. Y lo explicaba en el programa de LaSexta, Arusitys: "No lo voy a desmentir porque no he mentido".

Según ha comentado, su grupo, los Mojinos Escozios, van a sacar un nuevo disco que se lanzará en octubre y el primer single se llamará 'Quintillizos', en el que cuentan "la historia de un preservativo que se rompió".

"Los discos son como un hijo más para un cantante", aclaraba El Sevilla, que además comenta que en la canción 'Quintillizos' se pondrá en primera persona, por lo que estaba más justificado. "Hay muchos que me han llamado, por lo que no he tenido más remedio que salir a confirmar", asegura, cuando la idea era revelar el motivo de esta curiosa campaña en otro momento.

¡Mucha suerte con el disco!