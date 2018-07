Ed Sheeran desaparece de Twitter por las críticas tras su cameo en Juego de Tronos

Fueron muchos los que arremetieron contra el cantante por su aparición en la serie –ya de culto- Juego de Tronos (Game of Thrones). En ella interpreta a un soldado Lanninster y podemos escucharle cantar entre los árboles mientras descansa con su cuadrilla. Un momento que para muchos es más que prescindible. Y aunque es cierto que no aporta nada, al fin y al cabo esa es la gracia de los cameos, ¿no? Que mientras que a algunos les hace gracia ver a un cantante o famoso en su serie favorita, eL resto se queda indiferente. Pero no ha sido así en este caso.

Tal vez el hecho de que la serie se haya convertido en un referente, un icono, para una gran parte de su público, haya provocado tal avalancha de reacciones contrarias a la aparición del cantante, al que escuchamos cantar una balada mientras comparte unos planos de Arya Stark.

Podrían haber matado a Ed Sheeran en su cameo en GoT y al menos habría estado LIVING durante 5 minutos. — Jorge. (@Jorgecb_) 17 de julio de 2017

Cierto es que también han sido muchos los que han aplaudido su breve aparición en la serie, admirando su voz:

Ed Sheeran cantando en #GoTS7 es la cosa más preciosa que mis oídos han escuchado alguna vez, lo juro pic.twitter.com/7rHThF9JmC — Daughter of Dragons (@emiIieclarke) 18 de julio de 2017

ED SHEERAN ES UN ANGEL Y NO MERECE EL ODIO DE LAS HORRIBLES PERSONAS QUE HABITAN ESTE MUGROSO PLANETA pic.twitter.com/mxmifw51Nt — was @sheerxnoverdose (@scarstosheeran) 17 de julio de 2017

Pero no ha sido suficiente. Ed Sheeran, que hacía menos de un mes ya había anunciado su intención de dejar de usar esta red social, no ha dudado en apretar el botón rojo y mandar a @EdSheeran al limbo de Twitter.

Ed Sheeran elimina su cuenta de Twitter / Twitter

Poco antes se sabía que el cantante hará también un cameo en otra serie de culto (pero con mucho más sentido del humor), Los Simpsons. En la mítica serie de dibujos que emite Antena 3 en nuestro país, en ella Ed Sheeran pone voz a Brendan para una parodia de La la Land llamada "Haw-Haw Land". Y sí, volverá a cantar. Esperemos que en esta ocasión la gente sea más tolerante.