Los Simpson parodian Juego de Tronos en su nueva temporada

Probablemente una de las claves del éxito de Los Simpson, que acaba de iniciar su temporada 29, sea la constante referencia a otras ficciones y personajes famosos.

Como no podía ser de otra manera, Juego de Tronos tenía que aparecer en algún momento entre los personajes de Matt Groenning y lo ha hecho en el primer capítulo de esta nueva temporada.

La célebre familia amarilla se convierten en los Sferson, habitantes del reino medieval de Springfieldia, que rápidamente nos recuerda a Invernalia.

La aventura empieza cuando la madre de Marge se convierte en un “caminante de hielo”, el símil de los caminantes blancos que tanta tensión nos ha creado en las últimas temporadas de Juego de Tronos; y para salvarla Lisa utiliza su magia.

Cuando el Rey descubre el engaño de Lisa la secuestra y Homer, que fue quien convenció a la pequeña para que utilizase de manera ilegal su magia, se convierte en el líder de una revuelta para acabar con el sistema feudal en el que viven.

Nikolaj Coster-Waldau, quien da vida a Jamie Lannister en Juego de Tronos, también ha querido participar en esta parodia poniendo voz al hermano de Marge en este capítulo.

Pero no solo se hace referencia a Juego de Tronos en The Serfson, en este episodio también podemos encontrar referencias a El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia e incluso los videojuegos de Dragones y Mazmorras o The Legend Of Zelda.​