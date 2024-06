Taylor Swift, Billie Eilish, Ariana Grande...: Estas son las 'covers' de la nueva temporada de los Bridgerton

Cada cierto tiempo, una serie destaca por encima de los demás estrenos en las plataformas de streaming, creando un auténtico fenómeno de masas. A falta de dragones y fantasía como ocurrió en Juego de Tronos, universos paralelos y los monstruos terroríficos de Stranger Things o los multimillonarios enredos familiares de Succession, ese trono lo ha alcanzado la aclamada serie Bridgerton (Netflix).

Inspirada en las novelas homónimas de la escritora Julia Quinn, que narran la vida social de la alta sociedad inglesa durante el periodo de Regencia de principios del siglo XIX, Bridgerton ha conseguido afianzar a millones de fieles en todo el mundo a base de amoríos dramáticos y una estética impecable.

Sin embargo, este no ha sido el único acierto por parte del equipo de producción, ya que también ha conseguido levantar pasiones gracias a su original banda sonora. Kris Bowers es la mente detrás del concepto, quien, tras explorar diferentes formas de acercar la música del siglo XIX al sonido que necesitaba la serie, encontró en las adaptaciones al estilo clásico de algunas de las canciones más icónicas de nuestro tiempo la fórmula ideal.

Unas covers que ya han adecuado hits de Ariana Grande, Shawn Mendes, Nirvana, Madonna, Rihanna, Robyn o Harry Styles durante los episodios de las temporadas anteriores y que, en la presente tercera temporada, mantiene el pulso de originalidad marcado por Bowers, quien aseguró en una entrevista que le parecía “increíble ser parte de un espectáculo que inspira a la gente a coger un instrumento y adentrarse en la música clásica”.

En la tercera temporada de Bridgerton repite Taylor Swift como fuente de inspiración - ya se adaptó su tema Wildest Dreams-, esta vez junto a Lana del Rey en Snow on the Beach; Pitbull se estrena con su discotequero Give me everything tonight, o Billie Eilish en Happier tan ever. Éxitos del siglo XXI dispuestos a convertirse en piezas de cámara gracias a la interpretación de grupos como el cuarteto de cuerda Vitamin String Quarter.

Abcdefu - GAYLE

Dynamite - BTS

Jealous - Nick Jonas

Cheap Thrills - Sia

Happier Than Ever - Billie Eilish

Snow on the Beach - Taylor Swift y Lana Del Rey

Give Me Everything - Pitbull

POV - Ariana Grande

Yellow - Coldplay

Confident - Demi Lovato

Lights - Ellie Goulding

Thunder - Imagine Dragons

You Belong With Me - Taylor Swift