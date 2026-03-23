Rosalía, Aitana, Leiva y Guitarricadelafuente, entre los ganadores de los Premios Odeón 2026

Los Premios Odeón, que reconocen principalmente los trabajos musicales de artistas españoles con mayores éxitos en ventas, han distinguido este lunes a Rosalía con el galardón al Disco del año por LUX y a Joaquín Sabina por la gira que más entradas vendió en 2025 por su despedida de los escenarios.

Organizados desde hace siete ediciones por la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI), que agrupa y representa a los productores fonográficos en España, este lunes ha dado a conocer los destinatarios de estos premios en 27 categorías.

Como en 2023, cuando lo consiguió con Motomami, Rosalía ha repetido galardón por ser LUX el álbum español más vendido del pasado año, una proeza que consiguió en solo siete semanas en las que se mantuvo como el número 1 en la lista oficial de Promusicae.

A unos días de que se publique el Anuario de la Música en Vivo, se ha conocido asimismo que la gira de mayor éxito fue Hola y adiós de Sabina, que para celebrar su retirada de los escenarios dio 71 conciertos a ambos lados del Atlántico, con más de 700.000 entradas vendidas.

Además de ellos también han sido distinguidos Quevedo y Delaossa por su colaboración en Still Luvin, considerada la Canción del año por su recorrido en listas, así como otro artista del mundo urbano, JC Reyes, que ha recibido con Celosa el premio al Videoclip del Año.

Como curiosidad, en esta edición dos de los galardones han sido compartidos. Así, la Mejor canción pop ha recaído tanto en La Perla de Rosalía y Yahritza como en Superestrella de Aitana, cuyo Cuarto azul ha sido calificado además como Mejor álbum de pop.

También ha sido compartido el Premio a la canción rock, que fue para Caída libre de Leiva con Robe y para A contraluz de Fito y Fitipaldis.

Los Premios Odeón, por categorías

ROCK

Las categorías de rock se completan con Gigante de Leiva como el Mejor disco y con el grupo madrileño Ultraligera como revelación. *La mejor canción es para Caída Libre y A Contraluz

POP

En el apartado pop, la menorquina Chiara Oliver aparece como Artista revelación. *Mejor álbum pop es para Cuarto Azul de Aitana y Mejor canción pop para La Perla y Superestrella

URBANO

El premio al Mejor álbum urbano es para Nacer de nuevo de JC Reyes, mientras que Tu vas sin (Fav) de Rels B aparece como la Mejor canción urbana y Rusowsky como Artista revelación en este género.

MÚSICA ALTERNATIVA

Los premios en la categoría de música alternativa son para Guitarricadelafuente con su álbum Spanish Leather y para Com Vocè, la canción que unió a Judeline y Amaia. La catalana Lia Kali ha sido distinguida como Mejor artista alternativa en 2026.

FLAMENCO

En flamenco, el segundo álbum discográfico de la que fuera artista revelación flamenca hace dos años Marta Santos, Aquí no sobra nadie, se lleva el premio al Mejor álbum y Luis Cortés repite como el año pasado con el galardón a Mejor canción flamenca con Enséñame a Volar. María Terremoto es la revelación en este ámbito.

MÚSICA LATINA

En las categorías internacionales figuran Debí tirar más fotos de Bad Bunny como Mejor álbum latino, La Plena (w Sound 05)de W Sound, Beéle y Ovy on the drums como Mejor canción latina. De este combo, además Beéle recibe otro premio, el de revelación.

MÚSICA INTERNACIONAL

La lista de premiados se cierra con la mundialmente reconocida Taylor Swift con The Life of a Show Girl, como Mejor álbum internacional. APT de Rosé y Bruno Mars se alza como Mejor canción internacional y Damiano David como artista revelación tras su despegue como solista al margen de Maneskin.