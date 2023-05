Todos los concursantes que han hecho de Frank Sinatra en Tu cara me suena

Desde su primera emisión en 2011, Tu cara me suena se ha consolidado como uno de los programas más populares de la televisión. Decenas de concursantes se han atrevido a imitar a muchos artistas de todas las edad y estilos musicales, sin embargo, llama la atención una celebridad que se ha repetido varias veces.

Se trata de Frank Sinatra, el cantante estadounidense que arrasó durante el S. XX con temas tan importantes como New York, New York, That's Life o Fly me to the Moon.

En estas 10 temporadas, han sido seis famosos los que el pulsador les puso el reto de meterse en su piel y todos ellos lo lograron en mayor o menor medida.

El último que se ha enfrentado a él ha sido Jadel durante esta temporada. El cantante se ha atrevido a interpretar Come fly with me.

Repasamos todas las 'apariciones' anteriores de Frank Sinatra en Tu cara me suena.

Santiago Segura - 'I've Got You Under My Skin' (T1)

El primer famoso que imitó a Frank Sinatra fue Santiago Segura durante la primera temporada. Cogió el famoso tema I've got you under my skin y quedó en séptimo lugar.

El cómico regresó como invitado a la temporada 6 y en esa ocasión cantó You make me feel so young.

Manu Tenorio - 'Fly me to the Moon' (T4)

En la temporada 4, Manu Tenorio fue el responsable de meterse en su piel con Fly me to the Moon. No era concursante, sino artista invitado.

Pablo Puyol - 'New York, New York' (T5)

Pablo Puyol acudió de la mano de Beatriz Luengo después de que ella cayera en la casilla 'trae un amigo' y apostaron por New York, New York de Lizza Minelli y Frank.

David Amor - 'My way' (T6)

En la temporada 6, David Amor se enfrentó al estadounidense en la final con la canción My way.

Los Morancos - 'I've got you under my skin' (T9)

Los últimos concursantes que se atrevieron a ello fueron los Morancos en la novena temporada del programa. Ellos se decantaron por I've got you under my skin de Frank Sinatra y Bono.

Después de la imitación de Jadel de esta noche, habrá que esperar para ver si el próximo Frank Sinatra estará en la temporada 11 o tendremos que aguantar un poco más para ello.