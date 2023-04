El truco genial de Josie para no moverse al imitar a The Buggles en 'Tu cara me suena 10'

Josie se presentó a la gala 4 de Tu cara me suena 10 con una condición: para imitar a The Buggles cantando Video killed the radio star no podía moverse ni un poquito... NADA.

El líder de la banda está inmóvil en el videoclip de la canción y el concursante del talent de Antena 3, que estuvo acompañado en su actuación con sus amigas Natalia Ferviú y Valeria Ros, debía hacer exactamente lo mismo que el cantante.

No es una premisa fácil de cumplir para prácticamente nadie, pero a Josie le resulta especialmente difícil como ya contó en la gala 1 al imitar a Julio Iglesias interpretando Quijote. ¡Lo suyo es danzar!

Sin embargo, que sea difícil, no quiere decir que sea imposible. El experto en moda ha demostrado gala tras gala que es un alumno aplicado —las notas recibidas con sus actuaciones lo demuestran— y se buscó un truco infalible para no moverse ni un poquito.

Josie se cosió las mangas de la chaqueta al cuerpo para no poder separarlas del cuerpo, como mostró a Manel Fuentes y al jurado al terminar de cantar.

Josie enseña a Manel Fuentes su truco en 'Tu cara me suena' // Antena 3

El truco rasé le sirvió para conquistar al jurado, que le otorgó 45 puntos, los mismos que a Andrea Guasch. El presidente Àngel Llàcer tuvo que desempatar y falló en favor de Josie por haberse llevado dos 12 por parte del jurado —de Chenoa y de él mismo—.

El público le dio 10 puntos ,mientras que Andrea recibió 12 convirtiéndose en la ganadora de la gala 4. Josie quedó segundo con 22 puntos.