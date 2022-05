"Woody Allen nos mandó la secuencia del beso": Javier Bardem recuerda cómo surgió el amor con Penélope Cruz

Javier Bardem y Penélope Cruz son una de las parejas más conocidas del cine y máximos representantes de España en Hollywood. Con una larga trayectoria profesional a sus espaldas, la pareja ha revelado cómo fue el inicio de su romance.

El actor, en una entrevista para El País, ha desvelado que, a pesar de que se conocen desde 1992 por el rodaje de 'Jamón, jamón', no fue hasta el 2007 cuando empezaron a sentir mariposas en el estómago.

Todo sucedió durante el rodaje de la película 'Vicky Cristina Barcelona', film dirigido por Woody Allen, que contaba la historia de dos amigas estadounidenses (Rebecca Hall y Scarlett Johansson), que viajan a Barcelona y conocen a un pintor (Bardem) y a su exmujer (Cruz).

La pareja evitaba el primer beso por miedo

En algunas ocasiones, ambos han coincidido en que empezaron a tener fuertes sentimientos por el otro pero ninguno quería dar el primer paso por mantener la profesionalidad.

"Cada vez que Penélope y yo estábamos trabajando nos mirábamos como cuando estás en clase y no hablas con la persona que te gusta. El ultimo día de rodaje pensé 'mierda, no le he dicho nada'. Y luego fue un 'hola', 'hola', y ahora estamos casados y tenemos dos hijos", ha dicho entre risas.

"El último día de ‘Vicky Cristina Barcelona’ rodamos nuestro beso. Nos besamos, y seguimos, y seguimos, y cuando quisimos darnos cuenta el equipo se había ido", ha reconocido el actor sobre su primer beso con su mujer.

Este es el motivo por el que dicha escena no aparece en el film, sin embargo, esta toma no ha desaparecido y la pareja puede consultarla cuando quiera: "No está en la película, Woody nos envió la secuencia como regalo de bodas", ha insistido.

Siempre han mostrado su afecto en público

Durante la última gala de los Goya, Javier Bardem se llevó el premio a Mejor actor por El buen patrón. Los vaticinios se cumplieron y el actor de 52 años se llevó su séptimo cabezón a casa (tiene seis como intérprete y otro como productor). Este premio fue especial, sobre todo por su discurso, en el que quiso dedicar a Penélope Cruz; a sus dos hijos, Leo y Luna, y a su madre, la fallecida Pilar Bardem.

"Quiero dedicar este premio a Penélope, la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero mucho", dijo Javier Bardem al dirigirse a Penélope Cruz, visiblemente emocionada en el patio de butacas. "Y nuestros hijos, Leonardo y Luna, que sois el mayor regalo, lo más hermoso que ha pasado por nuestras vidas. Papá y mamá, os aman".