Bizarrap trolea a Shakira en su mensaje de apoyo a Rihanna para la Super Bowl

"Recordando buenos tiempos y deseándote lo mejor para el show de esta noche, Rih", escribía Shakira este domingo por la noche en sus redes sociales, donde compartió una imagen junto a Rihanna en el set de grabación de Can't Remember to Forget You, la canción que unió a las artistas en el año 2014.

La colombiana quería mandar su apoyo a la de Barbados en su regreso a los escenarios tras siete años de ausencia. El intermedio de la Super Bowl de este domingo acaparó todas las miradas y fueron muchos los artistas que quisieron ser testigos presenciales del show de RiRi.

Adele, Billie Elish, Paul McCartney o Karol G se desplazaron hasta el State Farm Stadium de Glendale (Arizona) para disfrutar tanto del encuentro deportivo como del show de 13 minutos de Rihanna, en el que confirmó que estaba embaraza de su segundo hijo con ASAP Rocky y repasó los temas más exitosos de su carrera subida subida a unas imponentes plataformas flotantes y junto a un ejército de bailarines.

El trolleo de Bizarrap a Shakira en Instagram

La imagen que rescató Shakira de su colaboración con Rihanna en 2014 acumula más de tres millones de 'me gusta' y centenares de comentarios. Destaca entre todos ellos el del productor Bizarrap, que bromeó sobre aquella unión comparándola con la suya propia con la artista de Barranquilla.

"Un junte tranquilo por suerte", escribía el argentino en la foto, bromeando sobre la masiva repercusión que ha tenido la sesión #53 en comparación con otras colaboraciones.

El comentario de Bizarrap en el Instagram de Shakira // Instagram

No le falta razón: la 'tiradera' de Shakira llena de referencias a su expareja Gerard Piqué supuso un fenómeno musical y social que ha llevado a los artistas a lo más alto de las listas de éxitos.