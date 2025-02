Aitana expresa el miedo que siente al vivir sola: "Me mudé porque una persona me estaba acosando"

Aitana ha comenzado la promoción de Metamorfosis, una serie documental sobre ella y su carrera musical. Ante el estreno de la producción el 28 de febrero, la cantante está adelantando algunos aspectos de su vida que se podrán ver en el proyecto audiovisual.

La intérprete de Gran vía se ha abierto en canal en la cinta, pero también en sus encuentros con la prensa de estos días. De hecho, la catalana ha desvelado que fue diagnosticada con depresión en el tramo final de la grabación del documental.

También ha hablado de sus miedos, como en una entrevista para ABC, donde ha detallado cómo se siente en su día a día: "Antes me daba mucho miedo dormir sola en mi casa".

Este terror estaba provocado principalmente por una persona que se saltaba todos los límites: "Me mudé, porque mi anterior casa la empezó a conocer mucha gente y tuve un problemilla con alguien que de alguna forma me estaba acosando".

"Me dio mucho miedo, y me cambié de casa. Otra vez más: qué bien que me pudiese cambiar de casa porque no todo el mundo puede", ha insistido, dejando claro que se considera una privilegiada.

Así, ha profundizado en sus inseguridades en su actual residencia: "Es guay que sea una casa grande porque tienes espacio para toda la familia [...] pero cuando se van todos me quedo sola en esa casa tan grande. Sí que te da soledad".

"Me daba miedo de que pudiese entrar alguien. Yo que sé, voy a ir a lo más duro: que alguien pudiese entrar, me pudiese violar, me pudiese raptar, me pudiese observar o hacer lo que sea", ha expresado con crudeza para el citado medio.

Así, ha contado cómo actúa ante cualquier sospecha: "Siempre que entro en la urbanización miro si me está siguiendo algún coche, y a veces cuando siento que me sigue algún coche pido a los de seguridad si me pueden acompañar, porque me da miedo".