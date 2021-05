La carta viral de un padre para defender a su hijo trans de cuatro años

La identidad de género es algo en lo que todavía hay que seguir trabajando como sociedad para entender que a una persona no la identifica el sexo biológico con el que nace.

Así lo ha querido explicar Matthew Stubbings de Doncaster, South Yorkshire (Inglaterra), que a través de LinkedIn publicó una carta abierta hablando de Stormy, su hijo de cuatro años.

"No suelo publicar cosas personales en LinkedIn. Este es uno de mis hijos. Un niño alegre y brillante que ama su vida", ha empezado escribiendo.

"Lo que mucha gente no sabe es que cuando nació fue "sexuado" como una niña. Su identidad de género, lo que está en su cabeza, no coincide con su sexo físico. Estoy muy orgulloso de que sepa quién es y de que no esté limitado por las normas y los prejuicios sociales", ha continuado.

Lo que Matthew quiere que la gente comprenda con su mensaje es que para lograr una sociedad sana, no hay que juzgar a las personas ni obligarlas a encasillarse en unos parámetros establecidos: "Todos podemos aprender algo de este niño y yo aprendo todos los días. Todos son diferentes. Todos debemos aceptar que las personas son diferentes y no tratar de obligar a quienes nos rodean a encajar en una caja que nos conviene. Aceptar a las personas por lo que son es la única forma de fomentar la innovación, abrazar el crecimiento y aprovechar lo mejor de todos".

Por último, el hombre ha asegurado que le había pedido permiso a su hijo antes de publicar su mensaje.

Incertidumbre con el colegio

En una entrevista para Mirror, Matthew ha explicado que en su partida de nacimiento todavía no han podido cambiar el nombre del pequeño, que sigue constando como niña con el nombre de Emerald: "Tengo un poco de miedo de que la escuela tenga un problema con eso. Solo espero que la gente en las escuelas sea más profesional y esté más abierta al tema".