Una clase de colegio transforma 'La Perla' de Rosalía en un himno contra el bullying

El éxito de Rosalía con su último disco, LUX, es incontestable. A pesar de estrenarse en noviembre, el álbum se erigió como el segundo más vendido del 2025. Entre todas sus canciones, una brilla por encima del resto: La Perla, un tema divertido en contra de la toxicidad en las relaciones.

Esta composición ha llegado hasta la clase de 5º de Primaria del CEIP San Francisco, un colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz). Los alumnos, junto a su profesora, han creado una nueva versión de La Perla para convertir la letra en una crítica al bullying.

Los estudiantes aparecen interpretando la canción en el vídeo viral que circula por redes sociales. "Los protagonistas de este single señalan que lo más importante es que llegue su significado a todos los niños y niñas y que nunca se sientan solos", informa Arcotel Fibra y Televisión.

"¿Burlarse de los compañeros? / Tú no sabes lo que es la amistad / Te crees el centro del mundo / Y ya después los demás dan igual", dice una de las estrofas.

Por su parte, el estribillo lo han modificado de la siguiente manera: "La decepción local / Qué solito te vas a quedar / Ya no merece la pena / Brindarte más otra oportunidad / Eres un perla / Nadie se fía / Eres un perla / Cambia o ten mucho cuidao'".