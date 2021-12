Tenemos que hablar del vídeo de Paz Padilla, María de Monte y Anne Igartiburu. Es, dicen algunos en Twitter, "la mejor comedia del año". Y es, sin duda, el mejor regalo de fin de año para los creadores de memes. Proteína Spider, el bicho de Luján, la Oritrón.... ¡No tiene desperdicio!

Vamos a empezar por el principio, y para eso hay que remontarse a principios de año. Paz Padilla confirmó su primer positivo el día 12 de marzo. "Notaba un dolor de cabeza raro", contó en redes sociales la andaluza, que meses después se vacunó. Recibió la doble pauta, pero aún así se ha vuelto a contagiar.

La presentadora tuvo que pasar la Nochebuena y la Navidad sola y, afortunadamente, se ha recuperado a tiempo para dar las Campanadas. Así se lo contó a Anne Igartiburu y María del Monte en un directo en Instagram en el que también aseguró que el pasaporte Covid no sirve para nada, porque "puedes estar de virus hasta arriba a ir contagiando". De ese directo salió el delirante vídeo de Paz Padilla del que todo el mundo habla.

La conversación de Paz Padilla y María de Monte ante una atónita Anne Igartiburu

Ahora que lo has visto, vamos a reproducirlo. No tiene desperdicio.

María de Monte: ¿Tú tienes las dos vacunas?

Paz Padilla: Es que da igual. Las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas es una proteína que te meten, la Spider, que es la proteína por la que entra el virus. Pero, claro. La vacuna es la del bicho de Luján y el bicho ha mutado. Ahora tenemos la Oritrón. Ha mutado y ya el bicho es como que no entra por la puerta, entra por la ventana. Claro, te meten la Spider que es la de la puerta, y ya no sirve contra la de la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos tres, el virus ya entra por otro lado, por lo cual te infecta.

María de Monte: Cualquier variante te puede pillar...

Paz Padilla: Claro, es lo que ha pasado, las dos, la Delta y la Onitrón han mutado en África. Lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente, ya hay tanta gente inmunizada que hay muy poca gente y ya con Covid, que se piensa que este ya será el final del Covid...

Los mejores memes del vídeo de Paz Padilla, María del Monte y Anne Igartiburu

Un vídeo así no podía pasar desapercibido a los usuarios de Twitter, siempre dispuestos a sacarle punta a la actualidad. Los memes que han sacado no tienen desperdicio.