Ibai Llanos anuncia su primer evento de baloncesto: "Sin jugadores profesionales, por favor"

Te interesa Un vídeo de Nicki Nicole revela una posible pista de lo que esconde su mensaje con Ibai Llanos

Tras organizar varios torneos de fútbol y dos ediciones de La Velada del Año, donde rostros conocidos se enfrentan en el ring, Ibai Llanos continúa expandiendo sus proyectos en la red. Ahora, el streamer vasco ha anunciado que su próximo evento deportivo estará enfocado al baloncesto.

"En septiembre voy a organizar mi primer evento de baloncesto. Será en formato 3vs3. Dadme por aquí ideas de quién puede jugar o responded aquí si os apetece", ha empezado explicando a sus millones de seguidores. "Sin jugadores o ex jugadores profesionales. Por favor si eres Curry, no vengas me das miedo", ha añadido bromeando con el conocido jugador de la NBA.

Ibai Llanos, que siempre se ha mostrado un gran apasionado del baloncesto, fue speaker de la Copa del Rey de la ACB en 2020. Ahora, ha decidido crear su propio evento en la modalidad en la que se enfrentan tríos de jugadores y que se juega en una sola zona.

Septiembre: evento de baloncesto y 'La Velada' en Tortillaland

El evento, que tendrá lugar en septiembre, coincide con otro proyecto del streamer del que todavía no hay mucha información confirmada. A través de un selfie de Nicki Nicole, donde se "colaba" un chat de WhatsApp de Ibai llanos en la pantalla de un móvil, el streamer le escribía a la cantante argentina "Te espero 01/09 🥊".

El guante de boxeo dejaba claro que se trata algo relacionado con La Velada, aunque la fecha no coincidiría con una tercera edición, ya que la anterior tuvo lugar hace tan sólo dos meses. Por tanto, la otra teoría que cobró fuerza es que podría realizarse una velada versión Minecraft en Tortillaland, la serie que tiene en el juego AuronPlay

"Se lo voy a proponer a Ibai, por si quiere hacerlo algún día de broma en Tortillaland. Ya lo había pensado. Yo quiero que él comente y que sea una velada de PVP, darnos de hostias algunos contra otros, con presentaciones…", reveló a sus seguidores.

Por tanto, algunos usuarios han atado cabos y han llegado a la conclusión de que el 1 de septiembre podría celebrarse esta velada virtual en la que Nicki Nicole, tal como lo hizo en la segunda velada. Algo que parece más que probable debido al vídeo que publicó poco después, vestida con los atuendos propios del ring.