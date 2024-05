Julia Medina enmudece el plató de 'Tu cara me suena' cantando ‘The Winner Takes It All’ de ABBA

Hay actuaciones que forman parte de la historia de Tu cara me suena y en la gala de este viernes 3 de mayo se sumó una a esta lista.

Julia Medina deslumbró convertida en Agnetha Åse Fältskog, cantante de ABBA, interpretando el tema The Winner Takes It All, del disco Super Trouper de 1980.

La joven cantante, que por edad no se siente muy cercana al grupo sueco ganador de Eurovisión 1974, se preparó a fondo para meterse en la piel de la intérprete y consiguió emocionar al jurado hasta el punto de que Chenoa terminó con lágrimas en los ojos.

"Yo me he emocionado porque decíamos. ‘qué garganta más versátil’. Y, sobre todo, lo has cantado con tanto sentimiento, estando simplemente parada, que es supercomplicado. Creo que tienes una conexión con tu alma y con lo que haces que es absolutamente brutal", le dijo la también cantante. Palabras similares le dedicó Àngel Llàcer, que destacó que Julia hizo que la canción pareciese fácil de cantar.

Al final se llevó 39 puntos del jurado, que se tradujeron en 10, y otros 11 del público lo que la convirtieron en segunda de la noche que imitó a Guitarricadelafuente cantando Nana Triste con Natalia Lacunza (Andrea Guasch).

Julia, que tras esta gala se colocó en 2ª posición en la clasificación general, será Ana Mena en la gala 5 de Tu cara me suena.