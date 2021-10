Miley Cyrus se desnuda para 'Interview'

¿Cuál es la percepción que tenemos de Miley Cyrus? ¿De qué manera la vemos como cantante? ¿Es un genio de la música, una rebelde sin causa o la reina de la provocación? Pues puede que un poco de todo eso y mucho más, porque si algo tenemos claro, cuando pensamos en ella u oímos sus canciones, es que Miley Cyrus es una cantante todoterreno. Y eso lo deja claro en la última entrevista que ha concedido para Interview, en la que la cantante se desnuda, literalmente.

La entrevista fue aún más especial si tenemos en cuenta que fue Lars Ulrich quien se encargó de cada una de las preguntas, confirmando la buena relación que hay entre los miembros de Metallica y la cantante, después de la versión de Miley de Nothing Else Matters.

Así y todo, Miley Cyrus no se ha quitado toda la ropa, pero si que podemos verla en la portada de Interview con los pechos al aire, aunque se los esté cubriendo con una foto de sus pechos, valga la redundancia. Miley, que está de vuelta con todas estas cuestiones, sabe que ha podido esquivar la censura de Instagram porque ha añadido unas pegatinas para tapar sus pezones. El reportaje para Interview contiene jugosas declaraciones de la cantante, además de un álbum de fotos para subir la temperatura.

Durante la entrevista, Miley confesó tener que enfrentarse, más de lo que uno cree, a preguntas que ponen en tela de juicio el valor de su voz, del tipo: ¿por qué ya no llegas a la nota más alta de Party in the USA? ¿por qué tu voz suena como la de un hombre? Ni corta ni perezosa, Miley ha dejado muy claro que ella utiliza su voz como medio de expresión con declaraciones como estas: "Mi voz es la forma en la que me represento a mí misma. Es la forma en la que me expreso" o "Soy quien soy. Digo lo que quiero decir en cada momento, incluso si eso puede cambiar mañana".

La cantante también dejó interesantes perlas sobre su noveno álbum, en el que está trabajando: "Os confirmo que estoy en el estudio trabajando en mi próximo disco. Un anuncio especial llegará mañana". Desde aquí seguiremos atentos a todas las novedades sobre su nuevo disco, ¡que queremos escucharlo ya!