Una mujer sufre graves quemaduras al quedarse dormida con su iPhone 7 encima

Después de los miles de terminales de Samsung Galaxy Note 7 que han tenido que ser reemplazados tras incendiarse, el último modelo de Apple tampoco va por el buen camino. Al igual que los smartphone de la empresa surcoreana, también se han dado casos de explosión en algunos iPhone 7.

Pero eso no es todo, la temperatura que puede llegar a alcanzar un iPhone 7 mientras se carga es tal que puede llegar a producir graves quemaduras. Esto es lo que me ha ocurrido a una mujer australiana llamada Melanie Tan Peláez, que no ha dudado en denunciarlo a través de Facebook.

"Hace poco me compré un Iphone 7 y me quedé dormida sin querer con el teléfono encima de mi brazo mientras se estaba cargando. Me desperté con un dolor repentino, hormigueo, entumecimiento y dificultad para respirar. Esta es una imagen que muestra el resultado de dormir con el teléfono encima mientras se carga. Por favor tened cuidado. He sido usuaria de iPhone desde siempre y nunca he tenido ningún problema ni preocupación, por lo que es aterrador y decepcionante que algo así haya ocurrido y pueda pasarle a otra persona", explica junto a la imagen.

En una entrevista para Mirror, Melanie explica que fue a su médico a enseñarle el brazo y éste la envió directamente al hospital, donde le han confirmado que el móvil ha sido el causante de las quemaduras.

Por su parte, desde Apple han declarado que probablemente el iPhone no haya tenido nada que ver con las quemaduras, ya que "no tenía un olor distinto" y el teléfono está diseñado para apagarse si se recalienta. Aún así, aseguran que han enviado el terminal a un "técnico superior en California para que lo examine con más detenimiento".