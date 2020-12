"Poniendo ritmo a 'la vida'": Edurne usa su tripita "como tambor" en un Tiktok lleno de percusión

Edurne está en uno de los momentos más felices de su vida y no deja de demostrarlo a través de las redes sociales. En un vídeo de TikTok, la cantante española ha protagonizado una escena muy animada en la que ha querido ‘poner ritmo a la vida’ deleitándonos con un baile lleno de percusión mientras utilizaba su ya abultada tripita de embarazada como tambor.

Poco le queda a la madrileña para convertirse en madre. El guardameta del Manchester United, David De Gea y la artista esperan que su primer hijo llegue al mundo en los primeros meses del 2021.

La noticia era compartida por ambos a través de las redes sociales el pasado noviembre. Un embarazado muy deseado después de haber permanecido la pareja juntos durante más de una década.

El sexo del bebé sigue sin ser desvelado, algo que la cantante y su pareja han preferido mantener en secreto hasta su nacimiento y con lo que bromean en las redes sociales, al pedir a sus seguidores opciones para elegir nombre de ambos sexos aún cuando ya saben el género de su bebé.

"Me gustaría un nombre que no fuera común, no el típico, algo que sea diferente. Me encanta ver vuestras apuestas que estáis haciendo si va a ser niña o niño. Dentro de poco lo sabréis", reía Edurne a través de un directo en su Instagram.

Mientras esperan, la cantante no deja de triunfar en televisión y en el mundo de la música. Hace unas pocas semanas, sacaba a la luz su último proyecto 'Siempre es Navidad junto a ti', un villancico muy romántico y alegre con el que quería felicitar las fiestas a todos sus seguidores y poner un poco de ritmo a la Navidad.