La cantante Sophia Urista orina en la cara de un fan durante un concierto y la banda pide disculpas

Los asistentes al festival Welcome Rockville que se celebró el pasado fin de semana en Daytona (Florida) se quedaron estupefactos cuando la vocalista de la banda Brass Against protagonizó unas imágenes que han obligado a la banda Brass Against a disculparse con sus seguidores.

La vocalista Sophia Urista, de 36 años, se encontraba en medio de la actuación cuando anunció que tenía ganas de ir al servicio. Lejos de tratarse de una broma, la cantante animó a los presentes a disfrutar del escatológico espectáculo. "Tengo que hacer pipí. Y no puedo ir al baño. Así que también podríamos hacer un espectáculo", propuso antes de pedir que un hombre subiese al escenario. "Preparen a mi hombre con la lata en la cabeza, porque lo vamos a traer al escenario y voy a orinar en la boca de este hijo de p**a", dijo.

La joven se colocó entonces sobre la cara del hombre y procedió a orinarle en la cara. Una desagradable escena que no todos disfrutaron y que se ha viralizado en las redes sociales.

La banda Brass Against, de la que Sophia Urista es vocalista, ha afirmado ignorar lo que iba a suceder en el escenario y ha pedido unas veladas disculpas a su audiencia, a la que ha dado las gracias por "dar la talla" en el show.

"La pasamos muy bien anoche en Welcome to Rockville. Sophia se dejó llevar. Eso no es algo que el resto de nosotros esperábamos, y no es algo que volverán a ver en nuestros shows. Gracias por dar la talla anoche, Daytona", escribieron en su cuenta de Twitter.