Taylor Swift explica el hilarante encuentro entre Travis Kelce y la mujer de Hugh Grant

A pesar de que Taylor Swift apenas concede entrevistas, la estadounidense ha hecho una excepción para promocionar su nuevo álbum de estudio: The Life of a Showgirl. En él, la artista habla de la presión ante la fama, pero también de su romance con su prometido, Travis Kelce, un jugador de fútbol americano.

Por eso, durante su reciente entrevista en el programa Late Night With Seth Meyers, Swift ha contado una divertida anécdota sobre el día que su pareja conoció a la mujer de Hugh Grant durante un concierto de The Eras Tour, la exitosa gira de conciertos de la estrella del pop.

La historia se remonta a junio de 2024, durante un espectáculo de Taylor Swift en Londres al que acudieron muchos famosos. "Lo más divertido de tener a Travis de gira es que, después, iba a las carpas y me daba el té", ha empezado contando. Esa noche, la artista le dijo a Kelce que su directora de cine favorita estaría en la carpa: Greta Gerwig, conocida por películas como Lady Bird (2017), Mujercitas (2019) o Barbie (2023).

"Le encanta su filmografía. Y entonces me dijo: 'Dios mío, tengo muchas ganas de decirle lo graciosa que me pareció Barbie'. Y yo le dije: 'Sin duda. Es la persona más dulce y risueña que jamás haya visto que te gusta su trabajo. Te va a encantar'. Y así, el show empieza", ha seguido contando Swift.

Al terminar el concierto, la pareja comenzó a hablar sobre lo ocurrido. Travis Kelce dijo: "Esta fue la carpa más divertida. Todos fueron increíbles. Tom Cruise se está volviendo loco. Liam [Hemsworth] es igual de divertido que Chris [Hemsworth]. Y la prometida de Liam, Gabriella [Brooks], es genial. Ashton [Kutcher] estaba allí. Y Mila [Kunis]. ¡Dios mío, Hugh Grant estaba allí, y pude decirle cuánto me encantan sus películas! Y él fue genial. ¡Todos fueron increíbles!".

Ante la avalancha de nombres, Taylor Swift le preguntó si había conseguido conocer a Greta Gerwig, a lo que respondió: "Sí, bueno, lo hice. Creo que conté un chiste molesto que ya ha oído demasiadas veces. Me acerqué a ella y le dije: 'Me encanta Barbie. Yo también soy Ken'. Y entonces te señalé". La cantante le dijo que le parecía muy buen chiste, aunque el futbolista se mostró confuso porque la directora solo le habría sonreído educadamente sin decir nada.

Misterio resuelto

Kelce le contó a Swift que Gerwig había estado "hablando con Hugh Grant toda la noche", por lo que pensó que igual estaban haciendo una película juntos. Después, la artista encontró vídeos del deportista bailando con la directora, por lo que dijo: "Travis, aquí tienes un video tuyo con Greta. Parece que le pareció gracioso el chiste".

"Esa no es Greta", fue la respuesta de Kelce. En ese momento, Taylor Swift entendió lo que había pasado, y dijo: "¿Existe alguna posibilidad, cariño, de que hayas felicitado a la esposa de Hugh Grant, Anna [Eberstein], por su película Barbie, y de que hayas dicho: 'Yo también soy Ken', y ella asintió cortésmente porque no tuvo el valor de decirte que no la dirigió? ¿Y existe alguna posibilidad de que quienes parecen almas gemelas sean Hugh Grant y su alma gemela?", dijo, dejando entrever que Travis Kelce confundió a la mujer de Hugh Grant con Greta Gerwig.