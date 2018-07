Los WhatsApp de los violadores de San Fermín: "Follándonos a una entre cinco"

El pasado 7 de julio cinco chicos eran detenidos sobre las 8.20 de la mañana tras violar a una joven de 19 años en un portal de Pamplona. Horas antes, a las 04.50 de la madrugada uno de los violadores explicaba en un grupo de WhatsApp que tenían junto a 7 amigos más lo sucedido.

El digital Navarra.com ha tenido acceso a estas conversaciones y son verdaderamente repulsivas:

-Buenos días

-Follándonos a una entre los 5.

-Jajaja.

-Todo lo que cuente es poco.

-Puta pasada de viaje.

-Hay vídeo.

Otro de los integrantes del grupo que no había viajado a Pamplona contesta a las 10 de la mañana:

-Cabrones os envidio.

-Esos son los viajes guapos.

-jajajajajajajsajajaja

Hasta este punto, los 7 amigos que no están en San Fermín no saben que se trata de una violación hasta que horas más tarde se publica la noticia y empiezan a sospechar que se trata de ellos. Y se retoma la conversación a las 13:27 de la tarde:

- Cinco detenidos x agresión sexual

- No seréis ustedes no??

- Iyo no serán ellos en serios no??

- Se han follado a una entre 5 según dijo jose angel

- Y son 5 los detenidos por abusar de una tía de 19 años

- Y tienen los móviles apagados

- esto va a ser como lo del loco que lo escuchamos y nos reíamos hasta que supimos que era él.

- Ta imagina? No creo vamos...espero que no..hablar cuando lo leas cabrones.

- jajajas

- No hombres es imposible que sean ellos tio.

- Con la de gente que hay...

- eran de nacionalidad española.

- Esq no han dicho nada más.

- Fite q fa prx noticia dicen entre ellos tenemos a 1 guardia civil y a un militar.

- jajajajaj

- a un mangante a un actor pono y a un gordinflón.

- jajajajajaja

- La noticia la han mandado al peligro

- si enserio?

- o es mentira?

- (Enlace de la noticia con la detención de los cinco)

- Iyo son ellos.

- Estoy preocupao.

- El escu se ha conectado a las 9.39.

- Además dicen q lo an cogido en u coche.

- No creo que sean ellod

- Ellos iban en el suyo no?

- los an cogido x la mnn eh

- A ver si dan señales

- Iyo hay mucha gente allí.

- Pero 6 notas.

- Y q una tía q folle con 5.

- No es tan normal.

- Aunque haya ml de gente.

- Es que es eso.

- Y encima todos los los móviles apagados.

- Tss.

- Iyo son ellos tío.

- Q no hombre.

- Vamos a pensas de q se am puesto to ciego se an qedado sin batería y que están x ai tirados....

- Oyó son las 7 de la tarde.

- Y ninguno con movil.

- ----------

- Y que no hay señales

- Pufff

- Estoy preocupado tí.

- Estamos todos cagado tío.

- Yo a buscado hasta si hay cargados en el ave.

- Xa el escu supuestamente venía hoy paca.

- Ts

- Aquí estamos hablado el (nombre) y yo de eso.

- Esq ya es para preocuparse

- Son casi las 10.

- Iyo es q todo encaja.

- Con sus muerto.

- Me acaba de decir el (nombre) que los notas son de sevilla.

- Q lo sabe por un amigo suyo de los biris q han hablado con indar gorris.

- Pero q los nombres aun no se sabes.

- Valla pasada.

- Son ellos tio.

- Valla pitote.

- Sin noticia no?

- 0

- Q pasada tío.