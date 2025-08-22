Las canciones más refrescantes del verano: Bad Bunny, Nicki Nicole, Karol G y más (Vol. II)

Septiembre está a la vuelta de la esquina y nuestras ganas de exprimir el verano aumenta por momentos. ¡Con buena música todo se disfruta más!

Esta semana traemos la segunda parte de la lista de temas más refrescantes del verano con artistas como Bad Bunny, Karol G, el trío argentino de Emilia, Nicki Nicole y Tini Stoessel y Bombai. ¡Sigue bailando y sigue disfrutando!

Nueva YoL – Bad Bunny

El lanzamiento de DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny ha sido uno de los grandes acontecimientos musicales del año. Un álbum en el que el puertorriqueño ha profundizado en sus raíces musicales y culturales y que tiene en este Nueva YoL una de las canciones favoritas del público, además de lanzar un claro mensaje sobre la contribución de la comunidad de la isla caribeña en la cultura estadounidense.

Latina Foreva - Karol G

Con capacidad comprobada para derretir la nieve, Karol G se rodea de compañeras latinas en Latina Foreva para reivindicar el auge que ha experimentado la música de países como su Colombia natal, Puerto Rico o Venezuela, especialmente la creada por mujeres.

Blackout – Emilia, Nicki Nicole, Tini Stoessel

Emilia, Nicki Nicole y Tini Stoessel unen fuerzas en un tridente argentino dispuesto a subir la temperatura con el pegadizo ritmo de Blackout, por mucho hielo que le quieran poner al videoclip.

Universidad – Tini y Beéle

Tini repite con Beéle y la canción Universidad, perfecta para bailar en cualquier sitio durante el verano y quién sabe si encontrar el amor.

Festival – Bombai

Ya sea en la playa o en la montaña, en verano o en invierno, Bombai contagia su sempiterno buen rollo con Festival, su temazo veraniego en el que, además, presume de amigo perruno.