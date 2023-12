Las canciones que recordaremos de 2023

La música ha marcado los últimos doce meses. 2023 ha sido un año lleno de grandes canciones y de himnos firmados por mujeres que se han convertido en las grandes protagonistas de las galas de premios.

Enero ya empezó a lo grande con los lanzamientos de Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 y Flowers, de Miley Cyrus, dos canciones cargadas de dardos a sus respectivos ex —Gerard Piqué y Liam Hemsworth— y que fueron solo la avanzadilla del gran año musical que acabamos de cerrar.

La propia Shakira firma algunas de las grandes canciones de los último meses, como su colaboración con Karol G TQG (del disco Mañana será bonito) o Acróstico, la canción que escribió a sus hijos; mientras que Miley Cyrus regaló a sus fans el viernes 25 de agosto la canción Used To Be Young, que definió como una canción que “trata sobre honrar quiénes hemos sido, amar quiénes somos y celebrar quiénes seremos”.

El lanzamiento de quien fue Hannah Montana llegó el mismo día que la polémica miamor, de Aitana y Rels B, incluida en la disco Alpha y que sirvió para subir aún más la temperatura en verano en el que bailamos al ritmo del Merengue de Manuel Turizo; Vagabundo de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle; Lala de Myke Towers y Clavaíto de Chanel y Abraham Mateo.

Aunque si hay una canción que hemos bailado por encima de cualquier otra este 2023 ha sido Nochentera de Vicco, que escuchamos por primera en diciembre de 2022 como candidata al Benidorm Fest y que llegó como single en febrero. Todo un éxito que podría decirse ha sonado incluso más que Tattoo, la canción que convirtió a Loreen en ganadora por segunda vez en la historia del Festival de Eurovisión. En 2012 lo había sido con Euphoria.

Este ha sido el año del regreso de The Rolling Stones, del disco en solitario de Mikel Izal, del segundo trabajo de Olivia Rodrigo, de la banda sonora de Barbie con canciones de Dua Lipa, Nicki Minaj —que también ha estrenado su esperado álbum Pink Friday 2— o Billie Eilish y también de RR, el EP con el que sellaron su amor y anunciaron su compromiso Rosalía y Rauw Alejandro y que llegó justo tres meses antes de que su relación saltase por los aires.

Estopa ha vuelto en 2023 con El día que tú te marches, su primera canción en cinco años y el primer adelanto de su disco Estopía. Los hermanos Muñoz vuelven a contar con la voz de Chonchi Heredia (Tu calorro) y recuperan la esencia del primer álbum, que cumple 25 años en 2024.

Además este ha sido el año del éxito del gallego Íñigo Quintero, que se ha convertido en número 1 de la música mundial con la canción Si no estás. Sin una carrera detrás ni una gran discográfica, el joven de 21 años ha sido la gran sorpresa del año.

Aunque para sorpresas, la que se ha llevado Mariah Carey en esta recta final al ver cómo la cantante Brenda Lee ha conseguido colocar su villancico Rockin' Around The Christmas Tree de 1958 por delante de All I Want For Christmas Is You en las listas de reproducciones. ¡Se acabó el reinado!