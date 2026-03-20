Las novedades musicales más destacadas: Abraham Mateo, Take That, Quevedo y más

El buen tiempo se nos resiste este viernes, pero la actualidad musical nos trae de nuevo grandes novedades. Este viernes, 19 de marzo, llegan las novedades musicales de la mano de Marta Nogales.

Abraham Mateo le canta a una relación pasada en Qué Tal Te Va Sin Mi y Take That regresa a la música con You're a Superstar, el adelanto de su próximo disco. Por su parte, Quevedo nos trae un nuevo temazo, Scandic, que nos trae ganas de verano, fiesta y quién sabe si un viajecito a las islas.

Además, Lost Frequencies nos hace vibrar al ritmo de So Much Beauty (Around Us) y Siloé le canta a un amor difícil de olvidar en Dime.

Todo esto y más en las novedades musicales de la semana:

'Qué Tal Te Va Sin Mi' – Abraham Mateo

Después de iniciar el 2026 con su concierto en el Movistar Arena de Madrid, Abraham Mateo regresa con su nuevo tema Qué tal te va sin mí, el cual ha grabado nada más y nada menos que en París.

Con esta balada de desamor, el artista de 27 años abandona el reproche y recuerda una relación pasada con nostalgia, cierto pesar, soledad y el deseo de que todo vuelva a ser como antes.

'You're a Superstar' – Take Tha

La boy band británica que nació en los 90 regresa con You're A Superstar, su nuevo tema que ya adelantaron en el final de su documental y que formará parte de su próximo disco.

Take That llevaba sin lanzar un disco desde 2023, por lo que este regreso era muy esperado. Con este tema, cargado de positividad y amor, está claro que la banda volverá a conquistar los corazones de los más nostálgicos, pero también de muchos jóvenes.

'Scandic' – Quevedo

Después del homenaje al carnaval canario que hizo enNI BORRACHO, Quevedo vuelve a sacar un himno donde la fiesta y el ambiente isleño son los grandes protagonistas.

Cogiendo el nombre de una mítica discoteca de Canarias,Scandic llega con ese toque de frescura que nos trae la época veraniega y, probablemente, sea la antesala de algo más grande... ¿Se viene próximo disco de Quevedo?

'So Much Beauty (Around Us)' – Lost Frequencies

Tomando de partida su típico estilo deep house y tropical house, Lost Frequencies nos transporta en un viaje onírico, de fiesta de electrónica y ciertos aires de noche de verano.

El DJ belga desde luego nunca defrauda, pues ya nos metió a todos en la cabeza temas virales como Where Are You Now y Are You With Me.

'Dime' – Siloé

Acompañada por un vídeo de uno de los conciertos de su gira Campo Grande Tour, llega Dime, un tema al más puro estilo de la banda en el que nos hablan de una relación que ha acabado y que cuesta olvidar y superar.

La banda se encuentra actualmente actuando por España y se espera que este año lance su esperado quinto disco, tras lanzamientos este año como Regu, Amor Infinito y Quédate Esta Noche.

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