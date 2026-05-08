Las novedades musicales más destacadas: La La Love You, Myles Smith, Pablo López y más

La primera semana de mayo ha acabado, pero las novedades no paran de llegar. Hold Me In The Dark de Myles Smith , Alguien Ha Boicoteado El Ponche de La La Love You , Esdrújula de Pablo López y... ¡mucho más!

Un viernes no sería viernes sin las novedades musicales y hoy la lista de lanzamientos llega cargada de temazos.

Myles Smith vuelve a abrir su corazón en Hold Me In The Dark, La La Love You nos lleva a la pista de baile en Alguien Ha Boicoteado El Ponche, Pablo López clama por volver a sentirse libre en Esdrújula y... ¡Mucho más!

Repasa a continuación las más destacadas de la semana.

'Hold Me In The Dark' - Myles Smith

Myles Smith lleva tiempo dando pequeñas pinceladas de lo que será su próximo proyecto, My Mess, My Heart, My Life, en el que plasma todas sus experiencias vitales, tanto las buenas como las malas. El artista adelanta lo que está por llegar, será el 12 de junio cuando salga al fin el disco.

Mientras esperamos, el británico adelanta este viernes Hold Me In The Dark, un tema en el que le canta a un amor al que pide que le proteja de la oscuridad. Antes había publicado My Mess, Stargazing, Nice To Meet You, Stay (If You Wanna Dance) y Gold.

'Alguien Ha Boicoteado El Ponche' - La La Love You

La La Love You ya no puede esperar más a que llegue el viernes 29 de mayo y escuchemos al fin ¿Por qué me miráis así?, su nuevo disco. Así, los madrileños han decidido publicar el último single del disco y hacernos para hacer más llevadera la espera.

Alguien ha boicoteado el ponche se presenta como un hit irresistible, de alma pop, pegadizo y lleno de energía bailable, que combina con habilidad guitarras y arreglos electrónicos. El álbum supone un claro paso hacia delante a nivel compositivo y una evolución hacia una producción más compleja, manteniendo las letras honestas y directas a las que nos tienen acostumbrados.

'Esdrújula' - Pablo López

Tras cuatro años desde su último álbum, Pablo López inicia un nuevo capítulo creativo con el lanzamiento de Esdrújula. La canción, que sucede a El niño del espacio, lanzada en noviembre, respira frescura e invita a celebrar el amor, el verano y la libertad.

El malagueño reafirma su capacidad para emocionar y conectar con el público a través de un tema que habla del momento en que nos sentimos perdidos y abrumados y anhelamos volver a sentirnos libres.

'Bring Your Love' - Sabrina Carpenter & Madonna

Después de estrenarla en primicia durante la actuación de Sabrina Carpenter en el Festival Coachella de 2026, por fin podemos escuchar Bring Your Love.

La cantante de Pensilvania se una a Madonna en este tema de ritmo muy bailable que la Reina del Pop incluirá Bring Your Love en su esperado disco Confessions II, del cual también hemos podido escuchar I Feel So Free y sabemos que verá la luz el 3 de julio.

'Instrucciones' - Arde Bogotá

Arde Bogotá hace arder el corazón del rock en su nuevo single, Instrucciones, toda una descarga de potencia y contundencia.

La banda de Cartagena, que se encuentra finalizando su gira mundial, presenta este adelanto de su próximo disco en el que nos plantean una historia llena de misterio y atracción. Como curiosidad, la letra manuscrita del tema se puede ver en una exposición en el Instituto Cervantes en Madrid, que estará abierta al público hasta el 21 de junio.

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