Las novedades musicales de la semana: Dani Fernández, Britney Spears, Will.i.am, ZAYN y más

Stormzy ft. Raye- The Weeknd

Acaloradamente después de lanzar su abrasador single Toxic Trait feat. Fredoel mes pasado, la megaestrella británica Stormzy regresa a la música una vez más.

Esta vez une fuerzas con RAYE, líder de las listas de éxitos del Reino Unido, para su single colaborativo, The Weekend; una propuesta pop supremamente elegante y suave. Producida por el productor británico London, Stormzy y RAYE se centran en su lado romántico y juguetón mientras detallan sus deseos de encontrarse con un amor. El club, el dormitorio y un tímido encuentro en la calle son los escenarios de su tórrido videoclip.

Dani Fernández - Solo tienes que avisar

Dani Fernández presenta su tema más personal hasta la fecha. Así le quiere contar al mundo que va a ser padre, de la mejor forma que sabe: con una canción emocionante que abre esta nueva etapa tan especial de su vida.

Solo tienes que avisar es lo nuevo del cantante de Bailemos y Clima Tropical.

Mind your business - Will.i.am ft Britney Spears

Corría el año 2013 cuando una renovada Britney Spears unía su voz a la del productor y músicoWill.i.am. El resultado de su colaboración fue Scream and Shout, una canción que terminó haciéndose terriblemente famosa y que sonaba en las mejores discotecas del mundo.

Han pasado 10 años de aquel éxito y la vida de la princesa del pop mucho ha cambiado. Inició una batalla judicial contra su padre, se liberó de la custodia que pesaba sobre ella y poco a poco -aunque con altibajos- comienza a recuperar su libertad y su carrera. La primera canción que estrenó fue en agosto del año pasado. Elton John -que acaba de retirarse de los escenarios- regrabó con ella Hold Me Closer.

Ahora llega el segundo paso de Britney en su retorno como princesa del pop. La cantante canta junto a Will.i.am en el recién anunciado tema Mind Your Bussiness, (métete en tus asuntos). It's Britney bitch!

Love Like This - ZAYN

Love Like This es el nuevo single del que fuera componente de la banda más famosa del planeta, One Direction.

Una canción con la inicia una nueva etapa musical, mucho más madura y reposada pero igual de vibrante. Solo con el anuncio del estreno ya acumuló más de 200.000 ventas anticipadas. Su público estaba deseando verle de vuelta y aquí está ZAYN para quedarse.

Ex - Mau y Ricky ft. La Joaqui

Mau y Ricky, los hermanos más conocidos del mundo del requetón, lanzan por fin el esperado álbum Desgenerados Mixtape. El proyecto cuenta con colaboraciones de María Becerra, CNCO, Eladio Carrion, Justin Quiles, Zion & Lennox y más.

Para celebrar este lanzamiento por todo lo alto, Mau y Ricky estrenan además un video musical para el tema principal del álbum, Ex, un sencillo en colaboración con la cantante argentina La Joaqui producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, reconocidos mundialmente por su trabajo en el mega éxito Despacito.

