Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Harry Styles, Maroon 5, Conan Gray, Manuel Carrasco y más

El viernes de esta semana ha llegado fuerte. Bad Bunny, el conejo malo puertoricense, trae Where she goes, que con un título en inglés presenta una canción en castellano cuyo videoclip está plagado de referencias veladas -aparece varias veces escrito "Nunca sabe" y el número 13- y frames rápidos con personajes como Frank Ocean, Ronaldinho, Lil Uzi Vert o Dominic Fike.

Además, es sabido que la catalana que cautivó a todos con su Too many drugs prepandémico ha estado una temporada en Miami grabando su próximo proyecto. Rigoberta Bandini ha estrenado este viernes Miami Beach, su nuevo sencillo.

Vuelve también Harry Styles con su nuevo Satellite, el fenómeno de masas Conan Gray, bailando en su videoclip con un nuevo tema pop. Manuel Carrasco ha editado su Hay amores que duran toda la vida, canción que ya ha cantado en directo que habla de su querida Sevilla. Nancys Rubias celebra el fin de semana con el estreno de un sencillo tras cuatro años y Maroon 5, con el lento Middle Ground.

Repasa con Xavi Alfaro esta versión reducida que presenta este viernes con las novedades más destacadas de la semana.

'Satellite' - Harry Styles

Videoclip de 'Satellite', lo nuevo de Harry Styles.

En el nuevo single del cantante británico se llama Satellite, y en su videoclip homenajea a Wall-E, la producción de animación de Pixar en la que un robot anticuado sobrevive en un planeta ya desierto. La letra del nuevo tema que lanza el exintegrante de la boy band One Direction, con la que empezó su carrera en 2010, le pregunta a su destinataria/o por su nueva vida: "¿Te estoy molestando?¿Quieres hablar?".

Esperando a ser atraído da vueltas como un satélite, Styles presenta este mayo un tema pop cargado de melancolía. El artista visitará España con su gira en verano.

'Never Ending Song' - Conan Gray

Videoclip del nuevo tema de Conan Gray, 'Never Ending Song'.

Conan Gray vuelve con un single que inaugura una nueva era para el cantante y compositor veinteañero. En el video musical que lo acompaña, Gray llega a un supermercado cuando está cerrando y baila entre sus pasillos con un look inspirado en los años 80, mientras describe un tipo mágico de amor del que no puede escapar.

Pero nos hemos hecho muy cercanos

Ahora eso no puede llegar a nada

Puedo escuchar tu voz

En la música de la radio

Una y otra y otra vez

Como una canción interminable

"Una historia tan antigua como el tiempo y algo por lo que todos hemos pasado, que es una relación dolorosa y tumultuosa que nunca parece morir sin importar cuántas veces la mates”, ha confesado el artista Gray en un comunicado.

El rey pop de la Generación Z que vendió más de 300 mil entradas en 2022 lanza su nuevo sencillo que sigue la estela de sus dos álbumes estrenados hasta la fecha, Kid Krow (2020), que incluía el éxito mundial Maniac, y Superache (2022), con el hitazo que dio la vuelta al mundo Memories. Con más de cinco millones de álbumes vendidos en su carrera, el cantante de California hizo historia al debutar en el número 5 en el Billboard 200 de Estados Unidos, que lo convirtió en el mayor debut de artista nuevo en el país de 2020.

'Hay amores que duran toda la vida' - Manuel Carrasco

Videoclip de 'Hay Amores Que Duran Toda La Vida', nuevo tema de Manuel Carrasco.

Al piano, el andaluz Manuel Carrasco le dedica este viernes una canción a Sevilla. Presentó el tema allí mismo, en el concierto que dio el año pasado. El evento se convirtió en el concierto más multitudinario de España en 2022: 74.534 personas reunidas delante de un solo artista. En una ciudad fuera del eje Madrid-Barcelona, donde suelen tener lugar las citas que reúnen las mayores congregaciones.

Ahora estrena esta versión estudio.

'Llámame' - Nancys Rubias

Videclip de 'Llámame', lo nuevo de las Nancys Rubias.

Lo nuevo de las Nancys Rubias es perfecto para inyectarlo en el mood festivalero de las citas que se vienen este verano. El grupo, formado por la voz de Mario Vaquerizo y sus mejores amigos, vuelve con Llámame y ritmos electrónicos después de cuatro años sin haber disfrutado de un nuevo single, desde el Decídete que lanzaron en 2018.

'Middle Ground' - Maroon 5

Vídeo con los lyrics de 'Middle Ground', el nuevo tema de Maroon 5.

El veterano grupo Maroon 5 ha sorprendido con un nuevo sencillo que da inicio a una nueva etapa para Adam Levine y la banda, que se lanzarán con una interpretación de Middle Ground en el último episodio de la temporada de The Voice el próximo 23 de mayo. Después del sencillo, el grupo comenzará su gira europea, con paradas el 15 y 16 de junio en Madrid y Barcelona.

Escucha las novedades musicales de Europa FM

¡Escucha en Europa FM tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre!