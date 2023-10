Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Lenny Kravitz, Jason Derulo, Morat, Loreen y más

La semana ha llegado a su fin y todos sabemos lo que significa eso: unos pocos días para descansar y reponer fuerzas. Y un método estupendo para hacerlo es con un poco de música relajante o motivadora.

No solo hemos comenzado el finde con el alucinante nuevo disco de Bad BunnyNadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana o con el videoclip de Loviu, la canción de Sandra Valero con la que España representará a Eurovisión Junior 2023. Hay muchos otros artistas que te harán vibrar al ritmo de la música.

Jason Derulo ft. Meghan Trainor - 'Hands on me'

Jason Derulolanza Hands on me este viernes de la mano de Meghan Trainor. Quizá la canción te suene porque han sampleado Stand by me de Ben E. King, el clásico de 1961.

No es la primera vez que trabajan juntos porque en 2015 estrenaron la colaboración Painkiller y un año más tarde Jason formó parte de la composición del sencillo Me too.

Morat ft. James TW - 'Someone I used to know'

Seguimos con dúos. Morat se estrena cantando en inglés en el tema Someone I used to know junto al artista británico James TW y previsiblemente formará parte del próximo álbum de la banda colombiana.

El single habla de los miedos que se sienten cuando se inicia una relación romántica, especialmente si hay inseguridades por culpa de dramas amorosos del pasado.

Loreen - 'Is it love'

Loreen, la ganadora de Eurovisión 2023, regresa a la música a lo grande tras su triunfo en Liverpool y estrena la canción Is it love. ¿Conseguirá que el tema arrase igual que sucedió con Euphoria y Tattoo?

Sus logros son su tarjeta de presentación y uno de sus récords fue ganar el certamen en dos ocasiones (2012 y 2023). Eso sí, no fue la primera en lograrlo: el irlandés Johnny Logan fue el primero en 1980 y 1987.

Lenny Kravitz - TK421

Guitarras con sonido funk, sintetizadores analógicos, ritmo de pista de baile, un intenso solo de saxofón... Lenny Kravitz muestra su lado más rockero en TK421, un single con claros guiños a Boogie Nights y Star Wars.

Con 59 años, Lenny se encuentra trabajando en su próximo disco y planea iniciar una gira mundial en 2024.

Marwán - 'Pensábamos que el amor era solo una fiesta'

Y cerramos con Marwán y su nuevo sencillo Pensábamos que el amor era solo una fiesta. El artista madrileño lanza el tema que se encuentra dentro de su próximo disco Canciones para una urgencia.

Este nuevo corte es una de las dos canciones inéditas del disco y es un paso más en la carrera de Marwán siendo su primera incursión en sonidos más bailables. El videoclip es una muestra clara del espíritu de la canción en la que se puede ver la faceta más canalla y divertida del cantautor.

La canción más bailable y festiva del repertorio de Marwán es también una redacción sobre las locuras a las que a veces nos conducen las relaciones.

