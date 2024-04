Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Morat, Tini, Carlos Baute y mucho más

¡En abril, temazos mil! No te pierdas nuestra rigurosa selección musical de los estrenos que no podrás sacarte de la cabeza esta semana. Desde Morat hasta Tini , vuelven a la carga tus grupos y artistas favoritos con estos temazos.

Si has vuelto de las vacaciones de Semana Santa con ganas de bailar no te puedes perder las novedades musicales.

Y tenemos en bucle los sencillos My Oh My de la chica pop Ava Max, Faltas Tú, el primer adelanto del disco de Morat, la colaboración Bailarina de Abraham Mateo y Danny Ocean, pa, el primer sencillo de Un Mechón de Pelo de Tini, y Muy Loco, una bachata de Carlos Baute ¡y mucho más hits!

¡Sigue recomendaciones musicales de Xavi Alfaro , sube el volumen de la playlist y disfruta!

Ava Max - My Oh My

La estrella del pop internacional Ava Max vuelve a la carga con el sencillo My Oh My.

Ava es la responsable de éxitos como Sweet but Psycho, que la llevaron a lo más alto en 2018, y acumula más de 2.000 millones de reproducciones.

Morat - Faltas Tú

Morat acaba de lanzar Faltas Tú, el primer adelanto de su quinto álbum de estudio, M5, que llegará en primavera de 2025. Se trata de un emotivo tema que aborda la sensación de extrañar a alguien significativo en nuestras vidas.

Esta canción llega con nueva imagen de la banda, donde abandonan el negro y llenan de color esta nueva etapa.

Abraham Mateo y Danny Ocean - Bailarina

Abraham Mateo acaba de lanzar su nuevo álbum, Insomnio, que ha presentado por todo lo alto en una pijama party en su casa.

El artista se ha unido a Danny Ocean en Bailarina, el nuevo sencillo de su disco con el que no podrás resistir las ganas de bailar.

Tini - pa

La cantante argentina Tini regresa a la música con pa, el primer adelanto de su disco Un mechón de pelo, en el que se ha abierto en canal a través de su música.

A raíz de un momento difícil en la vida de la cantante por el estado de salud de su padre, la artista ha encontrado su vía de escape en sus canciones, sacar su lado más personal como nunca antes lo había hecho.

Carlos Baute - Muy Loco

Carlos Baute nos conquista con los ritmos latinos de Muy Loco, su nuevo sencillo.

El artista venezolano se ha inspirado en las complejas dinámicas de las relaciones modernas para esta bachata que no podrás dejar de escuchar.

