Los temas más refrescantes de Europa FM: Aitana, Chanel, Kylie Minogue y mucho más

Empieza el mes de agosto y las vacaciones están más cerca que nunca. Necesitas el último empujón para terminar y una buenísima forma de conseguirlo es escuchando las canciones del momento.

Xavi Alfaro hace un repaso por algunos de los temazos que más están sonando. ¡Coge un boli y apúntalos todos!

Aitana - 'Las babys'

Aitanaha conquistado nuestros corazones con Las babys, su último tema en el que ha sampleado Saturday Night de Whigfield. ¿Quieres bailar toda la noche? Ella definitivamente sí.

David Guetta, Anne-Marie y Coi Lerai - 'Baby don't hurt me'

David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray nos dieron otro de los singles más reproducidos durante este verano conBaby don't hurt me inspirándose en el clásico eurodance What is love de Haddaway.

Miki Núñez - 'Entre un millón'

Miki Núñezsaca su vena más romántica en Entre un millón, un single que habla tanto del amor como del desamor.

Kylie Minogue - 'Padam Padam'

El siguiente temazo viene directamente desde Australia. Kylie Minogueha arrasado con Padam Padam, una canción que se incluye en su disco Tension que sale este septiembre.

Chanel y Abraham Mateo - 'Clavaito'

Y cerramos esta selección veraniega con el mejor dúo de los últimos meses.Chanel y Abraham Mateo derrochan fuego y pura pasión enClavaito.

