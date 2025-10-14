Hablamos con Eli Gallardo, la ganadora de los 4.500 euros del concurso 'Pilla la cita y gana la guita'

Cuerpos especiales ha otorgado un premio de 4.500 euros a Eli Gallardo. La concursante madrileña con raíces paraguayas iba de camino al trabajo cuando se paró en el parque de El Retiro para someterse a Pilla la cita y gana la guita donde resultó triunfadora del premio.

Muchas veces, una llamada sorpresa te puede mejorar el día. Esto fue lo que le pasó a Singara Elizabeth Gallardo Fernández. La madrileña con raíces paraguayas trabaja como personal de limpieza. De camino al trabajo, Eli recibió la llamada del equipo deCuerpos especialespara participar en Pilla la cita y gana la guita. Pasando por el parque madrileño de El Retiro, Eli lo dio todo en el concurso.

Eli se sometió a Pilla la cita y gana la guita concurso en el que los oyentes responden a una pregunta vía stories de Instagram y quien la responde correctamente en el orden de llegada establezcan, entra a participar. En este caso, Eli acertó que fue Mario Casas el hermano Casas que visitó el programa el pasado lunes.

Siguiendo la mecánica del concurso, Eli tuvo que escuchar y adivinar que presentadores del programa dijeron una serie de frases. Una serie de frases que se escuchan de forma distorsionada y que normalmentesuelen asemejarse a un personaje famoso. En este caso, las frases eran de Ralph Wiggum de Los Simpsons. Eli acertó de pleno llevándose los 4.500 euros.

La oyente nos ha garantizado que escucha Cuerpos especiales cada día y que llevaba cerca de un año persiguiendo este premio. A la pregunta de qué hará con el premio, Elizabeth nos ha adelantado que está en "blanco" y que prefiere pensar en qué lo va a invertir.

Las grandes ganadoras de 'Pilla la cita y gana la guita'

Pilla la cita y gana la guita ha seguido triunfando entre los oyentes de Cuerpos especiales desde el año pasado. El mayor premio se lo llevó Maitane, entrenadora personal de Ordizia que se llevó nada más y nada menos que 8.000 euros.

Un podio al que le siguen María, diseñadora gráfica de Granada que descubrió las frases que se ocultaban tras la particular Melody interpretada por Rober Redes y se hizo con 7.500 euros. Laura de Barakaldo consiguió acertar las citas de Roberto Rahona imitando a Ignatius y consiguió un premio de 7.000 euros.

Con los 4.500 euros que se ha llevado Eli, se lleva la medalla de plata en lo que respecta a premios en esta temporada. El mayor bote ganador de esta temporada ha sido de 5.500 euros.