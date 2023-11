Ana Locking descubre la relación entre el corsé de conos de Madonna y el personaje de Leonardo DiCaprio en 'El Aviador'

Ana Locking ha dedicado su sección de Cuerpos especiales a Madonna , a quien estuvo viendo en uno de sus conciertos de The Celebration Tour en Barcelona. Nuestra experta en moda se ha fijado su icónico corsé con conos que le diseñó Jean Paul Gaultier y que está directamente relacionado con la película El aviador .

¿Sabías que el icónico corsé que Jean Paul Gaultier diseñó a Madonna está directamente relacionado con el personaje de Leonardo DiCaprio en El aviador? Ana Locking ha descubierto esta historia en su sección de este jueves en Cuerpos especiales, que ha dedicado a la reina del pop a quien vio recientemente en uno de su conciertos de The Celebration Tour en Barcelona.

La historia empezó mucho antes de que Madonna irrumpiese en la gira Blonde Ambition World Tour de 1990 con esta prenda que Jean Paul Gaultier diseñó para ella. "Yo era una teenager y estuve en ese concierto en Madrid. Tenía 20 años. Imaginaos el subidón que me dio al escuchar Express yourself", ha recordado sobre la canción en la que mostró por primera vez esa prenda.

"Madonna salía con un vestido que la había hecho Jean Paul Gaultier de corte masculino, raya diplomática con dos rajas en el pecho y por ahí asomaban los conos del corsé", ha seguido contando sobre la prenda. "En un momento determinado se quitó la chaqueta y apareció esta imagen tan icónica del corsé. Para ella fue un momento de empoderamiento femenino".

Para entender por qué Jean Paul Gaultier diseñó esta pieza hay que viajar en el tiempo y conocer la historia del corsé.

"Entre los siglos XVI y XIX fue la prenda que torturaba el cuerpo de todas las mujeres y diferenciaba las clases sociales. No te dejaba moverte absolutamente, no te dejaba ni respirar, eran esas señoras que no tenían nada que hacer y tenían un séquito a su alrededor que les hacía absolutamente todo", ha contado Ana Locking.

Las cosas cambiaron en los años 20, cuando la mujer empezó a trabajar y a ser más activa socialmente: "Nacieron los movimientos feministas que relegaron al corsé fuera del uso diario y del armario de las mujeres".

Fue una época de empoderamiento que no duró mucho. En los años 50 apareció la silueta new look, que hizo famosa Christian Dior, e hizo que el corsé volvise a necesitarse. Su uso era necesario para dar a la mujer la silueta de reloj.

"No solo la silueta del corsé, también empezaron a ponerse de moda los pechos icónicos que luego Jean Paul Gaultier meterá en el corsé de Madonna", ha seguido Ana Locking. "Esos pechos icónicos los inventó Howard Hughes, el multimillonario americano que Leonardo DiCaprio dio vida en El avisador. Él codiseñó ese sujetador en picos porque estaba enamorado de los pechos de Jane Russell, que estaba haciendo en esa época la película El Forajido".

"Jane Russell era la protagonista y y él quería darle más contundencia a sus pechos. Encargó a un ingeniero aeronáutico que le ayudase a diseñar un sujetador que recogiera toda esa voluptuosidad y la pusiera bien en punta, y a partir de ese momento empezó a llamar el Rocket Bra o Bullet Bra, sujetador cohete o sujetador misil", ha añadido.

El caso es que Marilyn Monroe en la misma época también quiso ese sujetador y lo metió en la película Los caballeros las refieren rubias. Así fue cómo surgió el movimiento pin up.

"De todo esto era muy apasionado Jean Paul Gaultier y lo que hace es retomar todo esto cuando Madonna lo llama para hacer el vestuario de la gira e incoprorar toda esta forma icónica que empodera tanto a la mujer en esta época", ha añadido sobre esta curiosa conexión.

Así fue como Madonna en los 90 retomó esta historia de empoderamiento femenino que ha dado un paso más en los últimos tiempos con un nuevo diseño de Kim Kardashian: el sujetador con pezones, una nueva vuelta de los conos y del empoderamiento.