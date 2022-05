La Bien Querida: "Probablemente haga alguna colaboración con Amaia"

Es asombroso observar lo que La Bien Querida ha conseguido en poco más de una década. Y la expectación y emoción que suscita cuando se habla de que una canción suya está por venir.

Tras lanzar la versión de Soy rebelde y posteriormente del tema de Minerva Llorando por ti, o de hacer lo propio con el Dúo Dinámico y Resistiré, llega La perra del hortelano.

Se trata de la primera canción del que será su nuevo álbum de estudio, Paprika. En esta ocasión, vuelve a confiar en David Rodríguez como compositor y en Sergio Pérez como encargado de producción. Todo ello para hablar de las mujeres que habitan en ella y de aquellas que conforman su ser.

Este lunes la artista española ha visitado a Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales para contarles algunos detalles sobre su nuevo disco: fecha de estreno, adelantos y nuevos sonidos, entre otras cosas.

El mensaje que transmite 'La perra del hortelano'

La Bien Querida ha dedicado su tema La perra del hortelano a todas aquellas mujeres que viven en ella. La artista española ha vuelto a sorprender entrando en unos parámetros inesperados entre la épica y el lirismo. Con unas frases y acordes que elevan el voltaje emocional por las nubes, guiadas por guitarras y piano de extrema delicadeza.

Este single abre una nueva etapa de la cantante en su carrera vertiginosa e incansable.

De acústico a electrónica: su evolución

Según ha contado la cantante en Cuerpos especiales, Paprika será un disco con un sonido moderno aunque experimental. En esta ocasión, la artista se lanza a la aventura y prueba sonidos nuevos que nunca antes había utilizado. Concretamente, sonidos caribeños, como la bachata o la salsa.

En cuanto a la fecha de estreno, el nuevo álbum verá la luz el próximo otoño

Próximos adelantos del disco

A lo largo de los próximos meses, La Bien Querida lanzará varios adelantos que servirán como entrante a su nuevo proyecto. No obstante, su canción más escuchada hasta la fecha es la versión de Resistiré del Dúo Dinámico, que realizó específicamente para la serie Élite.

"Me llamaron los productores de la serie y me dijeron que querían un Resistiré a la manera de La Bien Querida. La canción es muy bonita pero es cierto que durante la pandemia se quemó mucho. Yo quise hacerla a mi manera y por ello le bajé los bits y la hice más lenta. La verdad es que me gustó mucho cómo quedó, la letra es preciosa".

La banda sonora de series y películas

Además, La Bien Querida se ha convertido en la artista perfecta para poner la banda sonora de series y películas. La cantante ha puesto voz a piezas audiovisuales como La casa de Las Flores o Paquita Salas. También, ha lanzado una versión de Llorando por ti, para la serie Todo lo otro, dirigida y protagonizada por Abril Zamora.

"Para esta serie, me llamó la propia Abril Zamora y me comentó que quería que yo hiciese esta canción, pero solo puse mi voz y talento musical. Por el contrario, en el caso de Élite, interpreto el papel de madre en el primer corto de Omar Ayuso con Iván Pellicer que hace de mi hijo. Lo cierto es que a nivel actuación, no me gusta verme ni escucharme. Estás cosas llegan por casualidad y las disfruto, pero prefiero desarrollarme profesionalmente en un aspecto musical".

'Un gatito', de La Bien Querida y Alizz

Con cada canción, La Bien Querida consolida su paso en la historia de la música como la hechicera y guía ante los sentimientos que provoca el amor. En uno de los temas de su séptimo disco, contó con la colaboración de Alizz y René, donde deja la verdad al descubierto y refleja los peligros de un corazón loco.

Se trata de Un gatito, que bajo la dirección de David Vega revela su lado audiovisual. Sin duda, una emocionante señal de la capacidad única de La Bien Querida para acompañar y abrazar los sentimientos.

Cabe destacar que además, ha confesado a nuestros presentadores de Cuerpos especiales que probablemente "en algún momento caerá una colaboración con Amaia".