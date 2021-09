Bob Pop, sobre la aceptación de la comunidad LGBTI en España: "Me da miedo que nos crezcamos y nos relajemos"

El 91% de los españoles respaldaría a un familiar si fuese homosexual o LGBTI según una encuesta internacional. Esto nos convierte en líderes en Europa y para hablar de la aceptación LGBTI tenemos a Bob Pop, creador y protagonista de la serie Maricón Perdido.

Sobre este dato, Bob nos explica que le parece bien en comparativa con otros países, pero que "la meta sería dejar de preguntar estas cosas".

"Me da miedo que nos crezcamos y que pensemos que todo está ganado y nos relajemos, y que de repente esas cifras bajen y el impulso este competitivo español se pinche", añade.

Sobre Maricón Perdido, la serie basada en la vida de Bob Pop, se narran estas realidades de personas LGBTI y lo complicado que es lidiar con el entorno en muchas ocasiones.

"Los chavales LGBTIQ en la actualidad lo tienen más fácil pero he estado pensando en esto durante mucho tiempo y también os diré una cosa que yo desconozco y que es mucho más dura. Es todo el acoso online. Nosotros no lo vivimos en nuestra generación y tiene un componente extra que no puedes librarte fácil de eso, porque siempre está ahí", reflexiona.