Carlos Santos confiesa en 'Cuerpos especiales' a qué grupo va a ver cuatro veces en los próximos meses

Por primera vez en la historia de Cuerpos especiales un invitado ha pedido venir antes de la hora prevista. Damos la bienvenida al más madrugador: ¡Carlos Santos!

Carlos viene a presentar su última película, El Test, una nueva producción de Atresmedia. Héctor (Carlos Santos) y Paula (Miren Ibarguren) van a casa de Toni (Alberto San Juan). Y a mitad de la cena se plantea una hipótesis recogida en el libro de la pareja de Toni, Berta, interpretada por Blanca Suárez. "¿Qué escoger? 100.000 euros ahora o un millón de euros dentro de 10 años. Se supone que el que escoge los 100.000 es una persona impaciente y que fracasará en su vida en todo porque no sabrá esperar, y el que escoge el millón en un año se supone que es un triunfador. Cosa que me parece una mierda", explica con mucha sinceridad Carlos.

¿Y qué haría Carlos con 100.000 euros? "Me los gastaría en una semana". ¿Y en qué se lo gastarían los personajes más conocidos de Carlos Santos? "Povedilla, de Los Hombres de Paco se los gastaría en montar en una autoescuela. Aunque creo que Povedilla sería de esperar el millón", explica el actor.

Su gran pasión por la música

Cambiando de tercio, otra de las grandes pasiones de Carlos Santos es la música. El pasado 1 de junio fue al concierto de los The Rolling Stones en Madrid: "Tenía muchas ganas de ver a los Rolling. Cuando los vi salir me pilló un poco a contrapié porque me impresionó".

Pero si hay una banda que le gusta mucho más que The Rolling Stones, esa es The Cure. "Me voy a verlos cuatro veces. A Madrid, Barcelona, Wembley y a Burdeos", confiesa, a lo que Eva Soriano bromea: "Te van a tener que sacar con manguera".

Pero además de encantarle disfrutar de la música en directo yendo a conciertos, a Carlos no se le da nada mal cantar, tal como demostró en Tu Cara Me Suena imitando a Bono de U2, o con Viva Suecia, a los que se unió en el escenario en su concierto Tenerife.