Carlos Tarque presenta el disco 'Tarque - Vol. 2': "Es un disco bastante hard rock para estos tiempos"

Carlos Tarque, también conocido como la mejor voz del rock en español, se ha venido este miércoles a Cuerpos especiales para presentar su nuevo disco Tarque - Vol. 2, su segundo proyecto en solitario que llega al mercado el viernes 20 de octubre.

Con su habitual voz desgarrada, que dice que no cuida demasiado, el cantante de M-Clan se ha sentado anteEva Soriano y Nacho García para charlar ampliamente de este nuevo trabajo y explicar la verdad sobre su título.

"Puede ser un guiño a Led Zeppelin, puede ser un guiño a Black Sabbath y puede ser un guiño a que no tenían un título bueno y dije Volumen 2", ha explicado el cantante, que plantea el álbum como una segunda parte. "En realidad es una continuación del primer disco que salió en 2019".

El nuevo trabajo de Tarque sigue la senda del anterior pero "es un disco un poco más cañero". "Hay que escucharlo y que cada uno saque sus propias conclusiones, pero es un disco bastante hard rock para estos tiempos en los que el rock no es lo que más suena", ha contado en el programa.

Tarque - Vol 2 incluye canciones como He vuelto para veros arder, con un videoclip tarantiniano con Tarque de protagonista. "Viéndolo sé que no voy a hacer más. Soy bastante mal actor", ha señalado el cantante al que le cuesta mucho estar ante las cámaras. "No se me da bien. Hay gente que dice que soy muy gracioso pero me ponen una cámara enfrente y no me sale bien".

Tarque y su pasado pachanguero

Tarque es la voz del rock, pero tiene un pasado pachanguero del que ha hablado en exclusiva con Eva y Nacho. "No hice orquestas pero...", ha apuntado antes de lanzar la bomba. "En el año 98 para ganar pasta canté pachanga".

Fue una noche de Fin de año en la que interpretó temas como Feliz navidad y Cartagenera morena. "Me lo pasé muy bien", ha reconocido, sacándole el lado bueno a esa experiencia: "Era nochevieja, estaban todos borrachos y al ser mayores terminaron pronto y me pude ir de fiesta".

M-Clan y la Asocación del Riff

Tarque presenta el disco el viernes 20 y un mes más tarde —el 24 de noviembre— arranca la gira del álbum junto a la Asociación del Riff, la banda que lo acompaña en este proyecto en solitario.

"Nadie pilla el chiste de la Asociación del Riff. Nadie lo asocia [con el punteo de guitarra]", ha contado para sorpresa de Eva.

El tour llega cuando acaba de terminar el anterior con M-Clan, la banda que forma junto a Ricardo Ruipérez. "Es como mi hermano. Es la persona con la que más tiempo lleva en mi vida. Llevamos 30 años juntos", ha contado sobre su compañero con el que recorrió este verano España llevándose una grata sorpresa.

"M-Clan es como el pueblo donde siempre vuelves, funciona muy bien", ha reflexionado el cantante. "Han pasado muchos años y los conciertos son brutales. Hay como una cosa de nuevas generaciones, que creo que es por plataformas digitales, que digo: ¿qué hacéis aquí en lugar de estar por ahí?".

Carlos y Ricardo fundaron M-Clan en 1993 y este 2023 celebraron con éxito y mucho público los 30 años de la formación.