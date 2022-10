Chanel aclara en 'Cuerpos especiales' qué significa 'aguaje' en TOKE: no es una fruta

Chanel está de celebración con el lanzamiento de TOKE, su nuevo single. ¿Y qué mejor manera de presentarlo que visitando Cuerpos especiales? La artista cubana ha madrugado para pasarse por el morning de Europa FM y hablarnos de este nuevo temazo que lo va a petar en los próximos meses.

"Estoy súper contenta con el recibimiento", ha empezado explicando Chanel, no sin antes preguntarle a Chenoa si le ha gustado el tema, a lo que la presentadora de Tómatelo menos en serio ha respondido que le encanta.

En TOKE hay un guiño de SloMo que ya se ha convertido en una seña de identidad de la cantante: Llegó la mami. "Esta frase han sido lo seguidores los que le han hecho coger fuerza", reconoce.

El significado de 'aguaje' en 'TOKE'

Continuamos analizando la letra de TOKE, y nos aclara que significa la frase "Si me ven por la calle traigo el aguaje que no pueden costear". A pesar de que aguaje es un fruto tropical, en TOKE tiene otro significado: "Aguaje en Cuba es cuando alguien tiene mucho flow, mucho rollo y tú dices 'tremendo aguaje'. Entonces tú no puedes pagarlo".

Sus restaurantes favoritos de comida cubana

Aunque confiesa que no se gasta "los benjis" en cosas caras, Chanel reconoce que le encanta comer. Y como no podía ser de otra manera, le encanta la gastronomía cubana y recomienda dos restaurantes en Madrid: "Uno es Cuando salí de Cuba, que está en Callao, y otro es La negra Tomasa".

Su consejo para los aspirantes al Benidorm Fest

Por último, Chanel habla sobre esta nueva edición del Benidorm Fest y les da un consejo a los nuevos aspirantes: "Les diría que ensayaran un montón, mucho, para que cuando llegasen allí lo único que hagan es solucionar problemas porque es un directo y hay mucha gente y pasan cosas".