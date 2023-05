Chanel, sobre su álbum: "Rosalía tarda tres o cinco años en hacer un disco. Yo vengo de otro mundo, necesitaba este proceso"

Es la tercera vez que visita el programa así que Iggy Rubín le ha hecho entrega a Chanel del pasaporte de Cuerpos Especiales. Necesitamos que vuelva pronto porque Eva Soriano ha causado baja estos días y no ha podido encontrarse con su amiga. La última vez hicieron el challenge de Tiktok con Chenoa y no veas cómo se lo pasaron.

"No sé de donde saco la energía. Soy como un niño chiquito. Estoy a full de energía y luego plas. Me quedo dormida", cuenta la cantante, que viene prácticamente sin dormir. La artista ha sufrido una irrupción muy animal durante sus horas de descanso.

"Esta noche entre las 11 y la 1 he tenido varias pesadillas. Tengo un sueño recurrente desde que era pequeña. Un león me persigue y me amenaza. Es como si sueño que estamos aquí y de repente hay un león real. En el sueño de ayer había una manada y la que me atacaba era la mujer", cuenta la hispanocubana, que además se sabe perfectamente la letra de los temas de El Rey León porque formó parte del musical.

La espera se hizo larga para sus seguidores pero el estreno de su colaboración con Abraham Mateo en la bachata clavaíto ha calmado un poco la sed por escuchar su proyecto musical tras la hazaña eurovisiva. Nadie olvida que consiguió el mejor puesto para España en los últimos 27 años con Slomo.

"Abraham es un artistazo con un talento brutal. En el estudio, el escenario, baila brutal...", dice antes de explicar cómo sus fans se percataron de su unión mucho antes de que la desvelasen. Las pistas en las redes sociales fueron determinantes. "La gente dijo 'esa es la firma de Chanel', pero lo entiendo porque yo también soy stalker", reconoce.

La canción nació de la manera más orgánica. "Me invitó a su estudio a ver qué surgía, y al final un bachatazo. Empezamos 'esto me mola, esto también'. Hablamos de cómo estábamos, qué queríamos... Yo tengo una lista de bachata en mi Spotify. Para mi la bachata son temas de amor desde el corazón pero a la vez son sexys, sensuales", explica la artista, cuyas raíces son latinas sin lugar a dudas.

Chanel habla de su futuro disco

Hace casi un año que pasó por Eurovisión. Cerca de 365 días con sus fanáticos deseando y reclamando un disco con el que lanzar una carrera musical definitiva. Pero que esté esperando tanto antes de estrenarlo tiene una explicación: necesita saber qué quiere contar (y cantar).

"No me entiende nadie y esto... Muy mal. Empatía. Los artistas no hacemos las cosas rápido. Yo vengo de otro mundo, de musicales, de interpretar personajes que no soy yo. Quiero entender lo que quiero expresar", manifiesta.

"Rosalía tarda tres o cinco años en hacer un disco. El tiempo no es relativo. Estamos acostumbrados a las cosas rápidas, a los estímulos, y ahora necesitaba este proceso. Luego de repente me subo a la ola y quién sabe", añade, sin desvelar ninguna pista sobre un próximo estreno.

Además del Clavaíto con Abraham Mateo, colaboró con el artista francés RIDSA para una nueva versión de Toke. "Tengo muy mala memoria", dice cuando se da cuenta de que no recuerda bien la letra del tema. Iggy le ha pedido unos versos pero no ha podido ser.

Su relación con Blanca Paloma

Este año será Blanca Paloma la que coja el testigo de Chanel y se suba el escenario de Liverpool con la nana flamenca más electrónica y vanguardista que jamás ha sonado en Eurovisión.

"Hemos hablado poquito. Le he dicho que haga lo que sabe hacer", dice Chanel, que el año pasado lo vivió a medio camino entre el disfrute y el estrés. No tiene favoritos este año pero sí le gusta una candidatura por encima de otras, en la que participa uno de sus bailarines. "He estado mirando cositas y Josh Huerta ha coreografiado a la artista de Inglaterra", dice.

"Por lo que he visto creo que hemos implantado el dance break, la diva eurovisiva está de vuelta, aunque ya estuvo Eleni Foureira", opina sobre las candidaturas de este año para Eurosivión antes de terminar la entrevista con un reto musical. Iggy Rubín ha propuesto a Chanel cantar la sesión 53 de Shakira y Bizarrap, el mítico Clavado en un bar de Maná y el himno Como yo te amo de Rocío Jurado.