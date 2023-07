Chica Sobresalto versiona 'Me voy' de Julieta Venegas para despedir la temporada de 'Cuerpos especiales'

Chica Sobresalto y todo el equipo de Cuerpos especiales se van de vacaciones. La cantante, responsable de las playlists temáticas del morning de Europa FM, se ha despedido de la temporada visitando a Eva Soriano e Iggy Rubín con una guitarra bajo el brazo. ¡Sorpresa! Se ha traído una canción para cantar de buena mañana y adelantar a los oyentes cómo será su verano.

Antes de lanzarse con su composición, hecha a partir del tema Me voy deJulieta Venegas, ha querido mostrar su amor al equipo resaltando un detalle: "Soy de Pamplona y es 7 de julio. Podría estar rodeada de gente sudando y oliendo a vino, y no lo estoy porque os quiero".

La cantante ha celebrado la fiesta compartiendo una sesión de música de charanga, como JAIA de Skalariak, y ya luego se ha lanzado con su composición alternativa. ¡Dentro música!

La letra de 'Me voy' de Chica Sobresalto

Porque yo no tengo nada mejor que hacer

En todo el verano qué voy a comer

Aquí por lo menos tenía gratis el café

Porque sois la gente más guapa de radio

Pero nunca había visto ojeras así

Más zombies que en un capítulo de The Last Of Us

No voy a llorar y decir que no merezco esto

Porque he inventado

Mil excusas absurdas para hacer unas playlist

Me voy

A Alcalá de Henares, me voy

Sin piscina hay que ver qué marrón

Invitadme a algún sitio, me voy

Aunque sea a Marina d'or

Invitadme a algún sitio, por Dios

Me muero de calor

O empieza el Grand Prix, o me voy

¡Felices vacaciones! ¡Y hasta la próxima temporada!